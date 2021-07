Kreise im Osten erweitern flexibles Rufbussystem über Kreisgrenzen

Strasburg

Das flexible Rufbus-System ILSE wird im Osten Mecklenburg-Vorpommerns deutlich ausgedehnt und kann erstmals auch über Kreisgrenzen hinweg genutzt werden. Das haben die Verkehrsgesellschaften der Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte vereinbart, wie Landrat Michael Sack (CDU) am Donnerstag in Strasburg erklärte. Die erste Erweiterung startet ab 1. August, eine zweite Erweiterung ab Januar 2022.

Flexibles Busprojekt als Vorbild für ländliche Regionen

„Rufbusse bedienen die Bedürfnisse der Bewohner in den dünn besiedelten Regionen viel passgenauer als andere Systeme“, sagte Sack. Sie gehörten zur vorgeschriebenen Daseinsvorsorge der öffentlichen Hand. „Adressaten sind vor allem Ältere, die nicht mehr allein mobil sind, und Jüngere, die noch nicht allein mobil sind“, erklärte Sack. Zu oft müssten „Eltern Taxi spielen“. Das flexible Busprojekt sei ein Vorbild für ländliche Regionen in ganz Mecklenburg-Vorpommern.

Die insgesamt neun Kleinbusse, Transporter und Autos - bei Bedarf auch barrierefrei - fahren derzeit zwischen Loitz und Jarmen. Dies wird erweitert auf die Regionen Strasburg, Torgelow bis Pasewalk sowie Woldegk, Friedland, Dargun und Demmin (Mecklenburgische Seenplatte). Ab 2022 kommen dann noch weitere Seenplatte-Ämter rund um Neubrandenburg, Altentreptow und Burg Stargard hinzu.

Vier Jahre ILSE erprobt

Die dortigen Dörfer und Kleinstädte gehören zu den Regionen mit der geringsten Einwohnerdichte in Deutschland. „Wir haben das seit vier Jahren in Vorpommern-Greifswald erprobte ILSE-System kopiert“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der MVVG-Busgesellschaft an der Seenplatte, Stephan Bunge. Wenn man die Menschen in den Regionen halten will, müsse man modernen Nahverkehr ermöglichen.

Wer die Busse, Transporter und Autos nutzen will, kann das zwischen 7 und 17 Uhr. Er müsse sich bis zu einer Stunde vorher bei den Verkehrsgesellschaften melden. „Wir haben schon lange neidisch nach Loitz geschaut“, sagte die Strasburger Bürgermeisterin Heike Hammermeister-Friese (CDU). Vor allem für Ältere, die nach Strasburg zum Arzt oder für Besorgungen wollten, sei ein Rufbus eine gute Alternative.

Rufbusse als Zubringer für andere Nahverkehrsangebote

Über eine gemeinsame Plattform werde der am nächsten vorhandene Rufbus aktiviert, der bis zur gewünschte Haltestelle fährt. „Gegen einen kleinen Aufpreis wird der Fahrgast samt Gepäck auch nach Hause gefahren“, sagte ein Sprecher der Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft. Die Rufbusse sollten auch Zubringer für andere Nahverkehrsangebote sein. Der Fahrpreis liege knapp über den üblichen Nahverkehrspreisen, aber deutlich unter Taxi-Preisen.

Von RND/dpa