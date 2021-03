Greifswald

Am kommenden Montag wird der Kreistag Vorpommern-Greifswald entscheiden, ob künftig ein zeitweiliger Sonderausschuss bei der Aufarbeitung der SoJus-Affäre die Zügel in die Hand nimmt. Ein Fraktionenbündnis aus SPD, Linkspartei und Grünen/ Tierschutzpartei hat gemeinsam einen entsprechenden Antrag eingebracht. Der neue Ausschuss soll sich auch mit der Frage befassen, welche Rolle Landrat Michael Sack (CDU) bei der Affäre spielt.

Der Wunsch der drei Fraktionen ist klar formuliert: Sie wollen Aufklärung in der SoJus-Affäre, die den Kreis seit mittlerweile drei Jahren beschäftigt und auch noch lange beschäftigen wird. „Es ist für alle Seiten entscheidend, dass endlich Transparenz in den Vorgang „SoJuS“ kommt“, heißt es in dem Antragsschreiben. Aufgearbeitet werden soll, welche finanziellen Einbußen der Kreis davongetragen hat, ob die Software funktionstüchtig war und wie der Kreis gegen Mitarbeiter vorgegangen ist, die mit der Software betraut waren.

Was war geschehen? Der Streit um die SoJus-Software geht zurück auf das Jahr 2018. Im Januar wurde bekannt, dass es in der Verantwortung des damaligen Sozialdezernenten Dirk Scheer Unregelmäßigkeiten in elf Verträgen mit der Entwickler-Firma Veberas gegeben habe. In den folgenden Monaten bestätigten das Rechnungsamt des Kreises und der Rechnungshof des Landes diese teils groben Unregelmäßigkeiten. Allerdings konnte die Staatsanwaltschaft Stralsund Ende 2020 keinen Grund finden, Scheer anzuklagen, und befreite ihn vorerst von den Vorwürfen.

Landrat Michael Sack hatte zuvor die Klage angestrengt. Er sah bei Scheer den Verdacht der Korruption und Veruntreuung. Aktuell befasst sich die Generalstaatsanwaltschaft Rostock auf Wunsch des Kreises mit dem Thema. Parallel ist die Verwaltung in mehrere straf- und zivilrechtliche Klagen verwickelt, unter anderem mit der Entwicklerfirma selbst. Insgesamt geht es um einen Streitwert in Höhe von über 700 000 Euro.

Sollte einem Kontrahenten geschadet werden?

Das Pikante: Scheer und Sack kandidierten 2018 gegeneinander um das Amt des Landrates. Nur 17 Tage nachdem Scheer seine Kandidatur am 12. Januar 2018 bekannt gegeben hatte, verkündete das Rechnungsprüfungsamt, dass die Überprüfungen gegen das SoJus-Projekt laufen. So steht als Nebenkriegsschauplatz die Frage im Raum, ob die vorpommersche CDU Einfluss auf die SoJus-Enthüllungen genommen hat, um Scheer im Landratswahlkampf zu schaden. Am Ende scheiterte dieser unter den Eindrücken der Ermittlungen sogar bei der Wiederwahl als Sozialdezernent.

Auslöser für den nun geforderten Ausschuss ist eine Akteneinsicht des Kreistagsmitglieds Erik von Malottki (SPD). Auf Grundlage eines nicht-öffentlichen Zwischenberichtes sieht seine Fraktion die Einberufung des Ausschusses als dringend erforderlich an. Zu viele Fragen seien offen, wie es zu der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes gekommen sei und welche Rolle CDU-Mitglieder dabei gespielt haben könnten.

Sack: „Das gehört nicht in die Welt“

Michael Sack selbst sieht dem Antrag gelassen entgegen. „Ich bin nicht betroffen“, schildert er seine Sicht auf die Dinge. Den zusätzlichen Ausschuss hält er trotzdem für keine gute Idee. „Der Rechnungsprüfungsausschuss befasst sich bei jeder Sitzung mit dem aktuellen Stand zu dem Thema. Es ist eben ein geschlossener Ausschuss, was gut so ist. Wir reden hier über laufende Rechtsstreitigkeiten, das gehört nicht in die Welt“, so der Landrat. Zudem betonte er, dass die gesamten Vorgänge um die SoJus-Affäre vor seiner Zeit stattgefunden haben. „Ich habe da nur den Strich drunter gemacht.“

CDU spricht von „politischen Klamauk“

Jeannette von Busse, Vorsitzende der CDU-Fraktion, will von den Vorwürfen nichts wissen, greift die Antragsteller stattdessen mit scharfen Worten an: „Der von einigen Fraktionen begehrte Sonderausschuss zum Thema ‚SoJuS‘ ist ein taktisches Wahlkampfmanöver.“ Statt des neuen Ausschusses will die CDU einen umfassenden Änderungsantrag einbringen. Der Rechnungsprüfungsausschuss, sowieso mit der SoJus-Affäre betraut, solle die Kreistagsmitglieder regelmäßig informieren und weitere Untersuchungen vornehmen.

Von Busse nimmt auch den Landeschef ihrer Partei in Schutz: „Dass der Landrat sich die Sache ‚auf den Tisch gezogen‘ hat, hatte mit der Person des damaligen Dezernenten nichts zu tun.“ Sie wirft Scheer hingegen vor, nach Sündenböcken zu suchen, statt seine Fehler einzusehen. Die neuen Töne der Christdemokraten könnten den Ausschuss ins wackeln bringen. Zunächst sah es so aus, würde auch die CDU-Fraktion für den Ausschuss stimmen. Das steht nun in den Sternen.

Am Montag tagt der Kreistag ab 16 Uhr erstmals in komplett digitaler Sitzung. Ein Livestream steht auf der Seite des Kreises bereit.

