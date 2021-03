Greifswald

Der Kreistag hat einen zeitweiligen Ausschusses zur Untersuchung rund um die Abläufe der SoJus-Affäre zugestimmt. Der Ausschuss soll nun besonders die finanziellen und juristischen Auswirkungen rund um das Online-Plattform-Projekt für die Jugendarbeit aufarbeiten.

Ein Fraktionen-Bündnis aus SPD, Grünen/ Tierschutzpartei und Linkspartei hatte einen entsprechenden Antrag eingebracht. 34 der 65 digital anwesenden Kreistagsmitglieder stimmten für den Antrag. 30 waren gegen den Antrag, ein Mitglied enthielt die Stimme.

Der Entscheidung war eine lange Diskussion voraus gegangen. Dabei ging es vor allem um die Frage, um ein zusätzlicher Ausschuss, die nötige Kompetenz habe und eine ernsthafte Aufklärung vorantreiben könne.

Der neu eingerichtete Ausschuss wird aus sieben Mitgliedern bestehen und im speziellen die Arbeit der Kreisverwaltung vor und während der SoJus-Affäre aufarbeiten. Ein besonderer Streitpunkt ist dabei die Frage, ob die Software jemals fehlerfrei funktioniert hatte. Landrat Sack ließ die Arbeit mit der Software eingestellt, nachdem er das Amt übernommen hatte.

Die Frage, ob und wie mit SoJus gearbeitet werden konnte, wurde nicht aufgearbeitet und ist aktuell Streitpunkt vor Gericht. Der Ausschuss soll auch aufarbeiten, wie die Kreisverwaltung in den vergangenen Jahren gegen die Entwicklerfirma und Mitarbeitern, die mit SoJus betraut waren vorgegangen ist.

Zwischenbericht wirft Fragen zu CDU-Verstrickungen auf

Rund um die SoJus-Affäre, bei der es um Unregelmäßgkeiten bei Vertragsabschlüssen für eine Verwaltungssoftware in Vorpommern-Greifswald geht, werden immer wieder Fragen zu der Rolle von Landrat und CDU-Landeschef Michael Sack und dem Kreisverband der Partei in Vorpommern-Greifswald laut. Sack selbst betonte zuletzt im Vorfeld der Kreistagssitzung, nicht betroffen zu sein. Die Unregelmäßgkeiten seien bereits vor seiner Zeit als Landrat aufgedeckt worden.

Ausgangspunkt für die Forderung des Fraktionen-Bündnis ist die Akteneinsicht eines Kreistagsmitglied. Erik von Malottki (SPD) kam in einem Zwischenbericht zu dem Schluss, die Einsetzung des Ausschusses dringend zu empfehlen. In dem Schreiben wird der Kreisverwaltung unter anderem vorgeworfen, die Mitglieder des Kreistages gar nicht oder unzureichend über Vorgänge rund um SoJus zu informieren. Außerdem ist nicht geklärt, ob die Software nie funktioniert hat, so wie vom Landrat angegeben.

Er erklärte auf der Sitzung, dass er eine bewusste Eskalation der Affäre von Seiten der Kreisverwaltung sehe. Der Ausschuss müsse neben mit der Rechnungsprüfung auch die Frage beantworten, ob der Kreistag die Linie der Kreisverwaltung mitgehen wolle.

In dem Bericht heißt es weiter, dass die zufällige Häufung von für SoJus zuständige Personen in Kommunalaufsicht, Staatsanwaltschaft und Landesrechnungshof und federführenden Personen in der Landkreisverwaltung, die direkt mit der CDU Vorpommern-Greifswald verbunden sind, bemerkenswert sei.

SoJus beschäftigt den Kreis seit Jahren

SoJus ist eine Online-Plattform, die der Verwaltung des Kreises bei der Jugendarbeit helfen, Prozesse beschleunigen und Akteure besser vernetzen sollte. Die Affäre um die Software beschäftigt den Kreis seit 2018. Damals wurde bekannt, dass es teils grobe Unregelmäßigkeiten in elf Verträgen gab, die der damalige Sozialdezernent, Dirk Scheer, mit dem Softwareentwickler Veberas abgeschlossen hatte. Während der Landesrechnungshof in einer Überprüfung der Vorgänge Verstöße im Vergabeverfahren feststellte, konnte die Staatsanwaltschaft kein strafbares Verhalten bei Scheer feststellen und entlastete diesen umfassend. Aktuell gibt es mehrere schwebende Verfahren. Unter anderem klagt die Entwicklerfirma Veberas gegen den Kreis. Die Firma verlangt ausstehende Zahlung vom Kreis.

Scheer stand 2018 auch zur Wahl als Landrat. Die Wahl gewann der CDU-Kandidat Michael Sack. Seit dem halten sich Gerüchte, dass die Ereignisse um die SoJus-Software bewusst eskaliert wurden, um Scheer bei seiner Kandidatur zu schaden. Am Ende scheiterte dieser unter den Eindrücken der Ermittlungen sogar bei der Wiederwahl als Sozialdezernent.

Von Philipp Schulz