Dass auch der Kreistag eine Stellung zu Alt Tellin beziehen muss, war klar. Das haben die Mitglieder des Gremiums am Montagabend nun getan, indem sie auf der ausschließlich digitalen Sitzung keine Stellung bezogen haben. Fast zwei Monate ist die Brand-Katastrophe im Alt Telliner Massentierhaltungsbetrieb her. 55 000 Schweine verloren ihr Leben, verbrannten oder erstickten in den Ställen, mussten mit schweren Verletzungen nachträglich geschlachtet werden.

Zu der Brandursache gibt es immer noch kein abschließendes Urteil. Trotzdem wollten die Fraktionen der Grünen/ Tierschutzpartei, SPD und Linke Klarheit schaffen und ein deutliches Signal senden: Auf Wunsch der drei Fraktionen sollte der Kreistag die Landesregierung auffordern, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Massentierhaltung zu beenden. Doch das Gremium verwehrte diese Positionierung. 24 Mitglieder stimmten für den Antrag, 29 dagegen. 9 weitere enthielten sich. Die Argumente fielen dabei ganz unterschiedlich aus.

Beschluss, Forderung und eine Bitte

Für Kreistagsverhältnisse war der Antrag der drei Fraktionen ungewohnt lang, hatte viele Unterpunkte und Forderungen. Robert Gabel (Tierschutzpartei) stellte das Papier vor und fasste mit den schlichten Worten zusammen: „Wenn wir solche Anlangen nicht mehr wollen, dann sollten wir das im Kreistag auch so beschließen, auch als Willensbekundung und ersten Schritt“, so Gabel.

Neben dem Appell an die Landesregierung wurden auch eine Prüfung der Brandschutzkonzepte sowie der Entzug der Betriebserlaubnis für die LF Holding (alter Betreiber in Alt Tellin) gefordert. Die Fraktionen hatten auch den Wunsch, dass die Beseitigung der Überreste der Schweinezuchtanlage auf Kosten des Betreibers und nicht des Steuerzahlers stattfinden sollte.

Muss der Kreis beim Brandschutz nacharbeiten?

Einen weiteren wichtigen Punkt der Debatte nahm, wie schon in den vergangenen Wochen, die Rolle des Landkreises selbst ein. Die Verwaltung ist für die Einhaltung der Brandschutzmaßnahmen zuständig. Bei Ställen dieser Größe wird immer wieder moniert, dass die Brandschutzvorschriften zwar rechtlich eingehalten werden können, aber faktisch nicht durchführbar seien. So merkte Kreistagsmitglied Günther Jikeli (SPD) an, dass das Gelände um die Stallung nie für die Rettung von so vielen Schweinen ausgelegt gewesen sei.

Jeannette von Busse (CDU) nahm die Kreisverwaltung in diesem Punkt in Schutz. Bei Bauvorhaben werde ein externer Brandschutzgutachter bestellt, dessen Gutachten über die Genehmigung entscheide. Die späteren Kontrollen durch die Kreisverwaltung seien nicht dafür ausgelegt, darüber hinaus für mehr Sicherheit zu sorgen.

Nie wieder Tierzucht in Alt Tellin?

Gleich mehrere Kreistagsmitglieder sprachen sich dafür aus, unabhängig von der Größe einer neuen Anlage, nie wieder Schweinezucht in Alt Tellin zu genehmigen. Erik von Malottki (SPD) sagte etwa, dass der Ort ein Fanal für die Massentierhaltung geworden sei. Der Kreis müsse sich seiner Verantwortung bewusst werden und Massentierhaltung verhindern. Alt Tellin sei nun eine Grabstätte. Dort dürfe es keine Tierhaltung mehr geben, so von Malottki.

Ähnlich argumentierte Jeannine Rösler (Die Linke). Sie rief dazu auf, nach dem Brand nicht zum Alltag überzugehen. „Der Kreis muss jetzt seine Lehren und Konsequenzen ziehen“, so Rösler. Es wäre ein fatales Zeichen, an der gleichen Stelle erneut Ställe entstehen zu lassen. Das Vertrauen in den Betreiber sei nicht mehr da, erklärte sie weiter.

Gegenstimmen kamen von der CDU. Antje Zibell, als Christdemokratin auch Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft, betonte, dass man nicht von einem Extrem ins nächste rutschen dürfe. Sie kritisierte mehrere Punkte des Beschlusses. „Die zur Kreistagssitzung eingereichten Anträge müssen deshalb als Effekthascherei abgetan werden, da die wesentlichen Dinge bereits veranlasst sind.“ Dazu zähle auch die Initiative des Landes MV im Bundesrat zur Prüfung von Möglichkeiten der Größenbeschränkung für Tierhaltungsanlagen.

Anlage in Medow soll auf den Prüfstand

Die Kreistagsmitglieder stritten auch über eine weitere Anlage der LFT Holding, der Schweineproduktion Brenkenhof in der Gemeinde Medow. Für den Betrieb läuft gerade ein Genehmigungsverfahren. Die Zahl der untergebrachten Tiere soll auf 28 000 mehr als verdoppelt werden. Pikant dabei: die Biogasanlage.

Baudezernent Jörg Hasselmann merkte im Rahmen der Debatte an, dass aktuell eine Aufarbeitung der Ereignisse in enger Zusammenarbeit mit dem Land und auch den Feuerwehren laufe. Nur den Kameraden sei es zu verdanken, dass der Brand nicht auf die nahe Biogasanlage übergegriffen habe. Ein Problem, das auch bei Medow bestehen könnte. „Dort aber haben wir das Problem, dass die Biogasanlage sich noch näher an den Ställen befindet, was eine noch größere Gefahr im Fall eines Brandes bedeutet.“

Statt eines Änderungsantrages oder einer gemeinsamen Erklärung, wurde der Antrag abgelehnt. Damit hat der Kreistag entschieden, zunächst eine Meinung zu Alt Tellin haben zu wollen.

Von Philipp Schulz