Rostock

Die Rostocker Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises wirbt in einem persönlichen Brief an Außenminister Heiko Maas ( SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) um die Entschärfung der Reisewarnungen in der Kreuzfahrtbranche. Mit dem Brief solle auf politischer Ebene mehr Gehör geschaffen werden, heißt es aus der Pressestelle. Demnach zeigt Michael Thamm, Vorstandsvorsitzender von Aida Cruises und Costa, Lösungsvorschläge für Kreuzfahrten in Corona-Zeiten auf.

Unter anderem solle das Auswärtige Amt nicht länger vor Kreuzfahrten auf Schiffen warnen, die mit klaren Sicherheitskonzepten und in abgesicherten Ländern stattfinden. Das heißt konkret: Für Kreuzfahrten in Italien, Griechenland oder den Kanaren solle keine Reisewarnung mehr bestehen, wenn es auch an Bord ein zertifiziertes Hygienekonzept gibt. Außerdem sollen die Kanaren kein Risikogebiet mehr sein, wenn der aktuelle Trend der Infektionszahlen anhalte. Auch erhoffe sich Thamm Unterstützung bei Gesprächen mit der kanarischen und spanischen Regierung.

Reederei startet in Kürze mit Kreuzfahrten

Aida Cruises plant, ab dem 17. Oktober wieder in See zu stechen. Die „Aidablu“ macht den Auftakt mit siebentägigen Italienreisen. Ab November nimmt die Reederei Kurs auf die Kanaren, auch Mallorca sowie Dubai stehen bis zum Jahresende auf dem Plan.

Das Hygiene- und Sicherheitskonzept an Bord solle das Reisen sicher machen, schreibt Michael Thamm in seinen Brief an die beiden Minister. Unter anderem herrsche Maskenpflicht, nur Passagiere mit einem negativen Corona-Test gelangen an Bord und es gibt Isolationskabinen auf den Schiffen.

Auch die wirtschaftlichen Folgen für die Kreuzfahrtindustrie durch ausgefallene Kreuzfahrten thematisiert Michael Thamm in seinem Brief. Bei Aida Cruises sind nach seinen Angaben über 80 Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Von Stefanie Ploch