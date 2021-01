Rostock

Im Krisen-Sommer 2020 war Deutschlands einziger Professor für Kreuzfahrt-Tourismus noch skeptisch, was die Zukunft der Branche angeht. Das hat sich geändert: „Wir werden auch im Kreuzfahrt-Geschäft wieder einen Wachstum erleben. Aber anders als bisher“, sagt Dr. Alexis Papathanassis, Professor an der Hochschule Bremerhaven. Die Krise – sie wirke als „Beschleuniger“ für viele positive Trends in der Kreuzfahrt-Branche.

Modernere Schiffe , mehr Nachhaltigkeit

„Viele Reedereien haben in den vergangenen Monaten ihre Flotten konsolidiert“, so Papathanassis. Soll heißen: Alte Schiffe wurden verkauft – oder abgewrackt. „Die Konzerne haben früher als geplant die Modernisierung ihrer Flotten vorangetrieben.“ Allein die Aida-Mutter Carnival will 19 Schiffe ausmustern. In den Flotten bleiben die modernen Kreuzfahrer – oft bereits mit Energie-effizienteren Antrieben ausgestattet und somit umweltfreundlicher.

„Aber auch an Bord wird sich das Urlaubserlebnis positiv verändern“, sagt der Bremerhavener Kreuzfahrt-Experte. Beispielsweise seien Büfetts an Bord ein Thema: Wird es die noch in dieser Form geben? Oder gibt es für den Gast mehr „Á-la-carte“-Angebote? „Auch was Hygiene- und Sicherheitsstandards angeht, haben die Reedereien in den vergangenen Monaten viel gelernt und viel entwickelt. Das werden sie beibehalten – weil es auch den Urlaub für die Gäste sicherer und auch komfortabler macht“, sagt Papathanassis.

Erholung dauert bis Anfang 2024

Wann wieder Urlaub wie in den Zeiten vor der Pandemie möglich sein wird? „Ich habe keine Glaskugel“, so Papathanassis. Aber: Er rechnet damit, dass ab Mitte der Sommer-Saison Reisen wieder möglich sein werden. „Aus früheren Krisen – die alle nicht so heftig waren – wissen wir, dass es eine gewisse Zeit dauert, bis sich die Branche erholt.“ Papathanassis geht davon aus, dass frühestens Ende 2023 wieder das Niveau von 2019 erreicht wird. 2020 sei der Tourismus um 70 Prozent im Vergleich zu 2019 eingebrochen. „Dieses Jahr gehen Experten davon aus, dass wir nur noch bei 40 Prozent weniger als 2019 landen.“

Wenn es wieder unkompliziert möglich ist, wird es mit Besuchen bei Freunden und Bekannten wieder losgehen. Dann wird der Inlandstourismus folgen und auch organisierte, qualitativ hochwertige Pauschalreisen werden dann wieder gefragt sein.“ Papathanassis ist überzeugt, dass die Menschen nur darauf warten, wieder verreisen zu dürfen: „Wir vermissen das. Ich vermisse das.“

Flusskreuzfahrten „gut positioniert“

Der Bremerhavener Kreuzfahrt-Professor hält auch die These von Arosa-Chef Jörg Eichler für schlüssig, dass seine Reederei zu den Gewinnern 2021 zählen könnte: Flusskreuzfahrten seien oft „Inlandstourismus“ und auch das Prädikat „hochwertig“ treffe auf viele Anbieter zu. „Flusskreuzfahrten sind für den Neustart sehr gut positioniert“, so Papathanassis.

