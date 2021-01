Rostock

Erst der Lockdown, dann die Technik: Auch bei Aida Cruises, Deutschlands Nummer eins im Kreuzfahrt-Geschäft, ruhen alle Schiffe – und alle Hoffnungen auf 2021.

Eine Nachricht, die Hoffnung macht: Aida hält an seinen Plänen für ein neues Kussmund-Schiff fest. Ende des Jahres soll die nagelneue „Aidacosma“ in Dienst gestellt werden. „Sie kommt etwas später als ursprünglich geplant. Aber sie kommt“, so Aida-Vize-Präsident Hansjörg Kunze. 2023 soll dann der nächste Neubau folgen. Wie schon bei der „ Aidanova“ stammt auch bei den beiden neuen Schiffen das komplette Maschinenraum-Modul aus Rostock – von der Neptun-Werft.

Aida pausiert bis Anfang März

Während die Mitbewerber TUI Cruises und Hapag Lloyd weiterhin einzelne Kreuzfahrten rund um die Kanarischen Inseln anbieten, hat Aida rund um den Jahreswechsel seine Fahrten wieder eingestellt: Tagelang legten technische Probleme die Computer-Technik in den Firmensitzen in Rostock und Hamburg, aber auch an Bord der Schiffe lahm. Nun wollen die Rostocker abwarten: „Wir haben bis Ende Februar alle Fahrten abgesagt“, sagt Kunze.

Erst am 6. März soll die „Aidaperla“ wieder zu Kanaren-Törns starten, einen Tag später auch die „Aidamar“. Zeitgleich sollen auch auf Mallorca wieder die ersten Mittelmeer-Touren beginnen. Und selbst in Deutschland könnte es wieder „Leinen los“ heißen: Bisher hält Aida daran fest, am 6. März auch wieder ab Hamburg zu starten. Bereits wenige Wochen später könnten die Kussmund-Schiffe dann auch Warnemünde wieder anlaufen – das erste Mal mit Gästen seit fast eineinhalb Jahren.

„Konzept hat funktioniert“

Seit die Rostocker im Frühjahr alle Fahrten stoppen und alle Schiffe an die Leine legen mussten, gab es nur vereinzelte Fahrten mit Gästen an Bord – in Italien und in Spanien. „Auf keiner der fünf Touren gab es einen einzigen Corona-Fall. Unser Sicherheits- und Hygienekonzept geht voll auf“, so Aida-Sprecher Kunze.

Nach OZ-Informationen kann Aida auch mit geringeren Auslastungen an Bord leben: Selbst wenn nur 30 Prozent der Kabinen belegt sind, fährt die Reederei Gewinne ein.

Mutterkonzern deckt sich mit Milliarden ein

Der Mutterkonzern Carnival hatte gerade erst einen Quartalsverlust von 2,2 Milliarden US-Dollar verkündet. Die Aktienmärkte reagierten gelassen: Schließlich sitzt die Aida-Mutter auf Geld. Der Konzern hat sich mit fast zehn Milliarden eingedeckt – um im schlimmsten Fall auch das Jahr 2021 ohne Geschäft überstehen zu können. Ein großer Teil des Geldes sind Kredite, aufgenommen bei Banken und Anlegern. Carnival muss die Mittel mit Zinsen zurückzahlen, sobald das Geschäft auf See wieder brummt.

Auch Aida hat Banken um Hilfe gebeten – um 500 Millionen Euro. Der Bund und die Länder MV und Hamburg sollen dafür bürgen. Eine Entscheidung über die Bürgschaft ist aber auch nach mehr als einem halben Jahr noch offen. Wieso? Unklar.

Aida hatte 2019 noch mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz gemacht. 2020 dürfte es nur ein Bruchteil davon gewesen sein. Der Chef der Costa-Gruppe, Michael Thamm, hatte im Herbst bereits von Einnahmeverlusten bei Aida und Costa von zusammen rund 1,5 Milliarden Euro gesprochen.

Keine Kündigungen in Rostock

Dennoch: Kündigungen seien in Deutschland nicht geplant. Stattdessen hätten sich Betriebsrat und Geschäftsführung auf eine Fortführung der Kurzarbeit für die mehr als 1000 Mitarbeiter an Land in Rostock und Hamburg verständigt, sagt Vize-Präsident Kunze.

Von Andreas Meyer