Kreuzfahrt buchen trotz Corona? So reagieren die Teilnehmer der OZ-Umfrage

Rostock

Die Fälle der Coronavirus-Infektionen in Asien steigen weiterhin an. Das hat auch Auswirkungen auf Kreuzfahrtunternehmen: Schiffe dürfen Häfen nicht anlaufen, ganze Touren werden gestrichen. In einer OZ-Umfrage haben wir Leser und Leserinnen gefragt, ob sie in Zeiten von Corona eine Kreuzfahrt buchen würden.

Erst in der letzten Woche hat die Rostocker Reederei Aida Cruises bekannt gegeben zwei Schiffe aus Asien abzuziehen. Die Asien-Saison wurde als Vorsichtsmaßnahme frühzeitig beendet. Die Schiffe „Aidavita“ und die „Aidabella“ fahren nun andere Routen. Davon sind rund 3300 Passagiere betroffen. Wer eine Reise buchen will, könnte sich sicherheitshalber gegen eine Kreuzfahrt entscheiden.

Über 50 Prozent würden aktuell keine Kreuzfahrt buchen!

Über die Hälfte der Teilnehmer haben angegeben, dass sie aktuell keine Kreuzfahrt buchen würden, knapp 45 Prozent würden das Risiko eingehen. Wenige Teilnehmer (knapp vier Prozent) können sich nicht entscheiden.

Die Umfrage geht weiter. Stimmen Sie jetzt hier ab, ob Sie eine Kreuzfahrt buchen würden.

Von Nora Reinhardt