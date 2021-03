Kreuzfahrt zu Corona-Zeiten? Das ist die Meinung der OZ-Leser

Rostock

Urlaub ist wegen der Corona-Pandemie noch immer nur eingeschränkt möglich. Während Mallorca für Touristen wieder geöffnet hat, gelten die Kanarischen Inseln offiziell als „Risikogebiet“, die Inzidenz auf den beliebten Ferieninseln liegt bei rund 60 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern. Die Kreuzfahrtbranche leidet unter den Auswirkungen.

Nichtsdestotrotz will Deutschlands größte Kreuzfahrt-Reederei am Wochenende den Neustart nach dem Winter-Lockdown auf die Kanaren wagen. Am Sonnabend will Aida Cruises erstmals in diesem Jahr wieder mit Gästen an Bord in See stechen. Mit der „Aidaperla“ soll es am Sonnabend in Las Palmas auf Gran Canaria zu einer siebentägigen Kreuzfahrt losgehen.

Die OZ wollte von ihren Lesern wissen, ob sie derzeit auf ein Kreuzfahrtschiff steigen würden. Bislang haben 583 Personen an der Umfrage teilgenommen. Ganz einig sind sich die Menschen bei der Frage allerdings noch nicht.

Etwa zwei Drittel (65,7 Prozent) aller Teilnehmer würde sich aktuell auf eine Reise mit einem Kreuzfahrtschiff begeben. Viele Menschen dagegen sprachen sich allerdings dagegen aus. So will circa ein Drittel (32,9 Prozent) derzeit nicht mit Aida in See stechen. Die restlichen 1,4 Prozent haben noch keine klare Meinung und stimmten für „Ich weiß nicht“.

Von OZ