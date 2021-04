Kreuzfahrtsaison 2021 in Warnemünde: Wann kommen die großen Schiffe?

Rostock

Jetzt im April startet in normalen Jahren die Kreuzfahrtsaison in Rostock und Warnemünde. Und tatsächlich lief am Sonnabend die „Aidasol“ der Kreuzfahrtreederei Aida Cruises in Warnemünde ein. Doch wird sie weder Passagiere mitbringen noch an Bord nehmen: Es ist ein reiner Arbeitsbesuch, um die neue Landstromanlage am Kreuzfahrtkai zu testen. Urlaubsreisen auf den majestätischen Schiffen wird es in MV erst einmal nicht geben. Doch die Branche hat noch Hoffnung.

Seit einem Monat ist Aida inzwischen wieder rund um die Kanaren unterwegs, ab 23. Mai sollen auch wieder griechische Gewässer angelaufen werden. „Wir bleiben optimistisch, dass wir auch bald in unsere angestammten Fahrgebiete in Nord- und Ostsee zurückkehren können“, sagt Aida-Sprecher Hansjörg Kunze.

Rundreisen über die Ostsee sind eine Herausforderung

Gerade die Ostsee-Rundreisen seien allerdings eine Herausforderung: „Die Vorteile, die so eine Reise für die Passagiere hat, machen es jetzt für uns kompliziert“, erklärt Kunze. Denn weil in der Ostsee so viele verschiedene Anrainerstaaten innerhalb kurzer Zeit besucht werden können, müssen auch die jeweiligen Inzidenzen und Corona-Regelungen berücksichtigt werden.

So ist in Polen, das bei vielen Touren angelaufen wird, die Pandemie derzeit völlig außer Kontrolle. „Die ständig wechselnden Regularien sind auch nicht hilfreich“, sagt Kunze.

Doch bevor es wieder in ausländische Häfen geht, will Aida zunächst reine Rundfahrten auf Nord- und Ostsee anbieten, bei denen keine anderen Häfen angelaufen werden. Das hatte die Reederei auch schon im vergangenen Jahr geplant, musste diese sogenannten „Blue Cruises“ (“Blaue Kreuzfahrten“) dann jedoch kurzfristig wieder absagen, weil es Probleme mit der Genehmigung durch den Flaggenstaat Italien gab. Zudem waren bei mehreren Crew-Mitgliedern schon bei der Anreise Corona-Infektionen festgestellt worden.

„Gäste wollen wieder unsere Schiffe erleben“

Diese Rundfahrten könnten aber nur eine Zwischenlösung sein, betont Kunze: „Die Gäste wollen wieder unsere Schiffe erleben, aber sie wollen auch etwas entdecken.“ Ziel bleibe, den ursprünglichen Fahrplan möglichst mit vielen Zielen wieder aufzunehmen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir eine weitgehend normale Sommersaison haben werden“, so der Sprecher.

Das Interesse bei den Kunden sei jedenfalls vorhanden: „Die Pandemie hat die Stimmung zwar eingetrübt. Aber wir sehen eine große Nachfrage für den kommenden Sommer und eine noch größere für 2022“, sagt Kunze.

Einlaufen der „Aidasol“ als Symbol der Hoffnung

Wann es wieder losgehen kann, ist allerdings noch völlig offen. Ein gutes Zeichen sei, dass sich die norddeutschen Bundesländer darauf geeinigt hätten, die Kreuzschifffahrt in den deutschen Häfen im Gleichklang mit dem Tourismus an Land wieder zu ermöglichen, sagt Kunze. Das Einlaufen der „Aidasol“ in Warnemünde sei ein Symbol der Hoffnung: „Damit wird die Kreuzfahrt wieder sichtbar.“

Wann auch wieder das große internationale Kreuzfahrtgeschäft anlaufen kann, ist laut Christian Hardt, Sprecher der Rostocker Hafengesellschaft, heute noch nicht absehbar. 2019 hatten fast 200 Schiffe insgesamt rund 900 000 Passagiere aus aller Welt nach Rostock und Warnemünde gebracht. 2020 brach das Geschäft wegen Corona fast komplett zusammen. Und 2021? „Die Häfen müssen jetzt gemeinsam mit den Reedereien prüfen, was noch möglich ist“, so Hardt.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer sieht Hardt im Impffortschritt: Zwei der Länder mit den höchsten Impfquoten sind die USA und Großbritannien. Und das sind auch die beiden wichtigsten Herkunftsländer der ausländischen Kreuzfahrtgäste in Rostock.

Von Axel Büssem