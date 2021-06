Kreuzfahrtsaison vor dem Start: Aidaprima bereitet sich in Warnemünde vor

Rostock-Warnemünde

Es ist wieder Schiffe gucken angesagt in Warnemünde. Am Dienstag um 9 Uhr legte die Aidaprima am Cruise Center im Ostseebad an. Grund für den Aufenthalt sind Vorbereitungen für die kommende Saison. Die Aidaprima startet ab dem 10. Juli von Kiel aus ihre erste Kreuzfahrt. Von dort legt sie bis zum 23. Oktober ab zu ihren siebentägigen Fahrten auf der Ostsee.

In den kommenden Wochen werden alle logistischen Vorbereitungen, wie Servicearbeiten und die Proviantierung, für die kommenden Kreuzfahrten sowie Maßnahmen für die Nutzung der Landstromanlage getroffen. Am 10. Mai wurde anlässlich der 12. Nationalen Maritimen Konferenz mit dem Kreuzfahrtschiff Aidasol Europas größte Landstromanlage eingeweiht.

Ab 1. Juli startet Aida von Warnemünde in die Saison

Mit einer Leistung von bis zu 20 Megavoltampere (MVA) können in Warnemünde zukünftig an den Liegeplätzen P7 und P8 zwei Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig mit Strom beliefert werden. Im regulären Passagierbetrieb benötigt Aidasol bis zu 4,5 Megawatt pro Stunde (MWh). Die Nutzung von Landstrom zur Energieversorgung der Schiffe ist für Aida Cruises ein entscheidender Schritt, um die lokalen Emissionen während der Liegezeit auf null zu reduzieren, denn rund 40 Prozent seiner Betriebszeit liegt ein Kreuzfahrtschiff im Hafen.

In Warnemünde plant Aida Cruises am 1. Juli den Neustart in die Kreuzfahrtsaison. Die Aidasol wird dann zwischen dem 1. und 18. Juli vom Ostseebad aus zu drei- bis viertägigen Fahrten auslaufen. Voraussetzung für die Reisen ist ein negativer Corona-Test. Dieser ist bereits im Reisepreis enthalten.

Gäste der Aida erwartet an Bord ein vielfältiges Angebot. Die Restaurants bieten internationale Gerichte sowie ausgewählte skandinavische Köstlichkeiten. Konzerte, Shows und Gastkünstler bieten Unterhaltung für die Passagiere. An Deck oder im Wellnessbereich kann entspannt werden.

Von Stefanie Adomeit