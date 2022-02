Die knapp 2000 Passagiere der „Aidaprima“ sind am Freitag in Hamburg eingetroffen. Zuvor hatte das Schiff zwei Tage auf der stürmischen Nordsee verbracht. Das 300 Meter lange Kreuzfahrtschiff musste dabei auf eine Wetterberuhigung warten, um in die Elbmündung einlaufen zu können.