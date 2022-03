Stralsund/Schwerin

Nachdem das Z-Symbol als Unterstützungszeichen für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine auch in Mecklenburg-Vorpommern aufgetaucht ist, gibt es erste Stimmen für ein Verbot. Nach der Ankündigung mehrerer Bundesländer, das Z-Symbol unter Strafe zu stellen, hat die CDU im Schweriner Landtag die Landesregierung ebenfalls zu diesem Schritt aufgefordert. „Auch in Mecklenburg-Vorpommern müssen strafrechtliche Konsequenzen erwogen werden, wenn das Z-Symbol zur Verbreitung russischer Kriegspropaganda genutzt wird“, sagte die sicherheitspolitische Sprecherin der oppositionellen CDU-Fraktion, Ann Christin von Allwörden, am Montag.

Symbol vor dem Stralsunder Rathaus

Unbekannte hatten vor etwa zwei Wochen ein Z vor dem Rathaus in Stralsund auf den Boden gesprüht. Bislang ist das nicht strafbar. Das Symbol war zeitnah durch die Stadtverwaltung entfernt worden.

„Die Verwendung des Symbols bekundet aus meiner Sicht eindeutig Zustimmung zum Angriffskrieg, gleichzeitig wird damit unsere freiheitliche Demokratie diskreditiert“, so von Allwörden. Dies dürfe nicht geduldet werden. Sie plädiere deshalb für eine Gleichbehandlung „mit anderen verfassungsfeindlichen Symbolen“.

MV soll Beispiel anderer Länder folgen

Das Zeigen des Z-Symbols kann nach Angaben des Bundesinnenministeriums als öffentliche Billigung des russischen Krieges gegen die Ukraine strafbar sein. Niedersachsen und Bayern hatten bereits strafrechtliche Konsequenzen für das Verwenden des Symbols angekündigt. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) verwies am Montag auf Paragraf 140 im Strafgesetzbuch, der das Billigen bestimmter Delikte unter Strafe stellt. Möglich seien bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe.

Das Z steht für „Za Pobedu“, übersetzt: „auf den Sieg“. Mit dem Z will das russische Militär die Ukraine-Invasion populär machen. Zuerst war das Symbol nur auf Fahrzeugen und Uniformen der russischen Invasionstruppen in der Ukraine zu sehen. Dann tauchte es in Russland auf, inzwischen auch in Deutschland.

Von Martina Rathke