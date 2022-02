Rostock

Die Bundeswehr könnte als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine Reservisten für den Kampf im Internet anwerben. Das erfuhr die OZ aus Bundeswehrkreisen in MV. „IT-Experten werden dringend gesucht“, heißt es. Der Informationskrieg im Internet werde immer wichtiger. Der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskyj rief Hacker auf, sich in den Dienst der Regierung zu stellen, um Infrastruktur wie Kraftwerke zu schützen, aber auch, um Spionage zu betreiben.

Ein Bundeswehr-Sprecher erklärte, das die gezielte Anwerbung von IT-Fachkräften in den Reihen der Reservisten grundsätzlich möglich sei. Nach Angaben des Schweriner Landeskommandos sind rund 1000 ehemalige Soldaten Mitglied im Bundeswehrverband. Derzeit würden in MV Reservisten nach Wildschwein-Kadavern im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest suchen und in Impfzentren helfen, ihre Anzahl ist unbekannt.

Der Reservisten-Verband MV will sich Nachfrage nicht zu möglichen Einberufungen von Reservisten äußern und verweist auf eine Stellungnahme seines Bundesverbandes. Demnach können ehemalige Soldaten nur im Verteidigungsfall als Reservisten eingezogen werden. Der muss zuvor vom Bundestag mit einer Zweidrittel-Mehrheit festgestellt werden. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) stellte nach RND-Informationen bereits am Donnerstag den Einsatz von Reservisten als Reaktion auf den Ukraine-Krieg in Aussicht.

Die Rostocker Korvette „Erfurt“ schließt sich diesen Sonnabend einem Nato-Verband an, der Seewege in Nordatlantik, Nord- und Ostsee schützen soll. Ursprünglich sollte die am Freitag noch in Wilhelmshaven liegende Korvette an einer UN-Mission vor dem Libanon teilnehmen. Dass sie nun stattdessen den Nato-Verband verstärkt, sei Folge einer verstärkten Bedrohung, „die insbesondere Deutschlands Partner in Osteuropa wahrnehmen“, teilte die Marine mit. Die zusätzlich Aktivitäten an der Nordflanke seien Ausdruck der Marine für die „enge Verbundenheit mit ihren Bündnispartnern“.

Von Gerald Kleine Wördemann