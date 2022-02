Schwerin/Kiew

Der Krieg Russlands mit der Ukraine könnte auch deutliche Auswirkungen auf MV haben. Das Innenministerium hat die Landkreise und Städte aufgefordert, sich schnellstens auf die Aufnahme von Flüchtlingen vorzubereiten. Experten rechnen unter Umständen mit einer Flüchtlingswelle wie 2015/16 aus Syrien.

Etwa 41 Millionen Einwohner hat die Ukraine derzeit – Flüchtlingsorganisationen halten einen Strom von Menschen für möglich, die wegen des Kriegszustandes in ihrem Heimatland nach Mitteleuropa kommen. Auch MV müsse darauf vorbereitet sein, sagt Innenminister Christian Pegel (SPD). Er berief bereits am Donnerstag einen Krisenstab ein. Ergebnis: 200 Flüchtlinge könnten zunächst zusätzlich in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Stern Buchholz bei Schwerin landen. Allerdings sei diese bereits gut gefüllt.

Was Pegel bisher nicht sagte: Er hat Kreise und Städte aufgefordert, sich auf konkrete Flüchtlingszahlen vorzubereiten. Die sechs Landkreise und die kreisfreien Städte Rostock und Schwerin sollen schnellstens je 100 Ukrainer unterbringen können.

Kein Problem für Rostock, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Man sei vorbereitet. Wie, sagt er nicht. Nach OZ-Informationen soll ein Hostel genutzt werden, das als Reserve für Corona-Quarantäne geplant war. Sollten deutlich mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen – „dann müssen wir improvisieren, ähnlich wie bei der Flüchtlingsphase 2015/16“. Dann müsste man zunächst auf Turnhallen ausweichen.

Städte- und Gemeindetag: Auch Flüchtlingsstrom wie 2015 möglich

Andreas Wellmann, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetages MV, sieht eine große Aufgabe auf die Kommunen zukommen. Natürlich wisse derzeit niemand, wie viele Ukrainer tatsächlich fliehen. Und auch nicht, die die Menschen dann auf Europa verteilt werden. „Denn das Land bekommt die Flüchtlinge zugeteilt.“ Es müsse aber auch der Fall bedacht werden, dass die Größenordnung ähnlich wie vor sechs Jahren mit syrischen Flüchtlingen werden könnte. 2015 kamen 25000 Syrer nach MV.

Rund 4000 Ukrainer leben laut Landesflüchtlingsrat derzeit in MV. Viele seien schon in den 1990-ern gekommen und gut integriert. Innenminister Christian Pegel hat am Donnerstag einen Abschiebestopp veranlasst. Rund 700 Frauen, Kinder und Männer müssen nicht zurück in ihr umkämpftes Heimatland, obwohl sie laut Gesetz ausreisepflichtig wären. „Das gilt bis auf Weiteres“. so Pegel. MV werde sich auf mehr Flüchtlinge aus der Ukraine vorbereiten. „Es gebietet die Humanität, dass wir sie aufnehmen“, so Pegel.

Von Frank Pubantz