Güstrow

In der Tierwelt herrscht Krieg. Der nordamerikanische Waschbär bedroht die letzten Bestände der heimischen Europäischen Sumpfschildkröte im Nordosten Deutschlands. Der Kleinbär, der in den 1920er-Jahren aus brandenburgischen Pelztierfarmen ausbrach, vermehrt sich hierzulande rasant und macht vor seltenen heimischen Arten wie die Sumpfschildkröte nicht halt.

Der größte Feind der Schildkröte sei mit Abstand der Mensch, indem er den Lebensraum der seltenen Spezies zerstört hat, sagt Bernd Presch, der beim Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie für eingewanderte Arten zuständig ist. Aber der Waschbär setze die Sumpfschildkröte zusätzlich unter enormen Druck.

Waschbär nutzt Schreiadler-Horst als Schlafplatz

Forscher berichten von schweren Verletzungen, abgebissenen Schwänzen und Gliedmaßen, von geplünderten Gelegen und toten Schlüpflingen. Der Angreifer macht nicht einmal Anstalten, seine Spuren zu verbergen. An den Tatorten des animalischen Gemetzels stießen Naturschützer auf Waschbärenfährten. Zum extravaganten Schlafplatz münzte ein Waschbär in der Nähe von Burg Stargard im Jahr 2015 gar einen Schreiadler-Horst um, wie Presch berichtet. Auch der Schreiadler mit etwa 100 Brutpaaren in MV ist wie die Sumpfschildkröte streng geschützt.

Eine Chinesische Wollhandkrabbe Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Chinesische Wollhandkrabbe Einfuhr: über den Handel, seit 1912 in freilebender Wildbahn nachgewiesen, in MV an Flussläufen der Elbe, Elde, Stör und Peene sowie in Küstenregionen von Rügen und Usedom Bedrohung: Macht Jagd auf andere im Wasser lebende Bodentiere, überträgt Krebspest Bejagung: Lebendfang mit Angeln oder Reusen sowie durch Absammeln, Einbau von Ökosperren in Kanälen, Ballastwasserbehandlung

Nilgans und Co: 16 Arten bedrohen heimische Spezies

Für Mecklenburg-Vorpommern listet die EU insgesamt 16 wildlebende eingeschleppte Arten auf. Neben dem Waschbären leben Nilgans, Marderhund, Chinesische Wollhandkrabbe, Riesenbärenklau, Heiliger Ibis und Brasilianisches Tausendblatt nur hier, weil der Mensch ihnen irgendwann bei der Einwanderung half: per Schiff oder Flugzeug. Und sie machen heimischen Arten das Leben schwer. Es fehlen nicht nur natürliche Feinde. Sie sind Nahrungskonkurrent, verdrängen heimische Arten aus ihren Lebensräumen. Zum Teil schleppen sie auch wie der amerikanische Flusskrebs Krankheiten ein. „Der amerikanische Flusskrebs ist Träger der Krebspest und hat damit den einheimischen Edelkrebs weitgehend beseitigt“, so Presch.

Eine Nilsgans in Prerow Quelle: Klaus Haase

Nilgans Einfuhr: die ursprünglich in Afrika beheimatete Art wurde erstmals 1832 über den Handel nach Deutschland eingeführt, wurde privat und in Tierparks gehalten. Seit 1866 lebt sie in freier Wildbahn. In MV kommt sie nahezu flächendeckend vor. Bedrohung: Konkurriert mit anderen Vogelarten um Nistplätze und Reviere, verjagt in MV Flussseeschwalben und den den Rotmilan aus den Nestern Bejagung: Generell durch Lebendfallen und durch Abschuss, in MV seit 2017 im Jagdrecht, 2019/2020 – etwa 300 Tiere geschossen (geschätzt)

Europa macht es auch: Katze bedroht den Kiwi

„Rund 12 000 invasive gebietsfremde Arten leben inzwischen in Europa, davon bedrohen etwa ein Zehntel heimische Arten“, sagt der Experte. Aber, so der Fachmann weiter, Europa habe viel mehr Schaden angerichtet, indem europäische Arten in andere Teile der Erde geschleppt wurden. Bekanntestes Beispiel: die Katze, die Neuseelands Nationalvogel, den Kiwi, bedroht. Der Inselstaat hat inzwischen der Katze den Kampf angesagt und will bis 2050 katzenfrei werden.

Hier zu sehen sind Nutrias, sie stammen ursprünglich aus Südamerika und wurden von Tierpelzhändler eingeschleppt und in Pelztierfarmen gehalten. Einige davon wurden ausgesetzt oder sind entkommen. Seither leben und vermehren sich einige dieser Tiere, hier bei uns und in ganz Europa. Quelle: Karsten Höpner

Nutria Einfuhr im Jahr 1867 aus Südamerika über den Handel, Ausbruch aus Pelztierfarmen und Ställen, seit 1933 in freier Wildbahn, flächendeckend an Flussläufen in MV Bedrohung: starke Fraßschäden an Ufer- und Unterwasservegetation, bedroht heimische Muschelarten Bejagung: Lebendfallen, Abschuss, seit 2017 im Jagdrecht von MV. Im Jagdjahr 2019/2020 rund 3500 Tiere geschossen oder gefangen

Ausrottung des Waschbären nicht mehr möglich

Die meisten Probleme bereitet hierzulande der Waschbär. Neben Vogeleiern lässt sich der Allrounder Fledermäuse, Amphibien, Amphibienlaich, Reptilien und Fische schmecken. Eine Ausrottung ist angesichts der flächendeckenden Ausbreitung inzwischen zwecklos. „Den Kampf gegen den Waschbären haben wir in der Fläche verloren“, sagt Bernd Presch. Nur im Ausnahmefall, beispielsweise in Wiesenbrütergebieten oder aus Inselpopulationen werden die Tiere gejagt, um negative Wirkungen auf Brutvögel in Grenzen zu halten.

Ein Waschbär klettert über ein Dach. Auch in MV gibt es immer mehr der Tiere. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Waschbär Einfuhr aus Nordamerika im Jahr 1835 für Zucht, Tierparks, Forschung und private Haltungen, Ausbreitung deutschlandweit seit 1927 durch Ausbruch aus Pelztierfarmen Bedrohung: starke Jagd auf Eier und Jungvögel, Fledermäuse, Fische, Reptilien, Amphibien Bejagung: Lebendfang mit Fallen, Abschuss, wird in MV gezielt lokal bejagt, um wertvolle heimische Arten zu schützen, im Jagdjahr 2019/2020 wurden 20 773 Tiere gestreckt.

Rasante Vermehrung des Waschbären

Im vergangenen Jahr wurden laut Landesjagdverband 20 773 Exemplare des geschickten Allesfressers und Allrounders erlegt. Neun Jahre zuvor waren es 1644 Tiere, berichtet Wildmeister Henning Voigt. Gejagt würden die Tiere mit Fallen, nur selten laufen sie dem Jäger vor die Büchse. Auf einen erlegten Waschbären, so die Schätzung in Jägerkreisen, kommen etwa zehn freilebende Exemplare.

Brasilianisches Tausendblatt in MV ausgemerzt

Nur die Arten, die sich in Deutschland erst „in einer frühen Phase der Invasion“ befinden, werden gezielt bekämpft. Sie unterliegen laut den EU-Vorgaben der Früherkennung mit einer Verpflichtung zur sofortigen Beseitigung. Gelungen sei das in MV vor zwei Jahren mit dem Brasilianischen Tausendblatt, das sich in einem Kleingewässer im Landkreis Rostock angesiedelt hatte, berichtet Presch. Die Wasserpflanze ist 2016 in die „Liste der unerwünschten Spezies“ für die Europäische Union aufgenommen worden, weil sie so schnell wuchert, dass Gewässer komplett zuwachsen und unter der Luftnot heimische Tier- und Pflanzenarten sterben. „Wir hatten bereits eine Entnahme organisiert“, so der Experte. Dann spielte den Umweltschützern allerdings die Witterung in die Hände. Das Gewässer sei im heißen Sommer ausgetrocknet. In diesem Jahr werde erneut kontrolliert, ob nicht einzelne Exemplare überlebt haben.

Im Straßengraben bei Woldenitz gedeiht der Riesenbärenklau prächtig. Quelle: Paul-Peter Jürgens

Riesenbärenklau Einfuhr: aus Asien im 18./19. Jahrhundert für Botanische Gärten und privat, erstmals 1849 als wildlebende Pflanze nachgewiesen, in MV auf Rügen, südlich der Peene, zwischen Wismar und Rostock, im Großraum Schwerin Bedrohung: verdrängt heimische Arten, Pflanzen enthalten Furocumarin, das zu schweren allergischen Reaktionen führt Verdrängung: durch Abstechen, Ausgraben, Beweiden, Fräsen, Pflügen, Mahd

Bei einigen Arten den Kampf verloren

Gerade für Populationen geschwächter Arten ist der zusätzliche Druck durch die Einwanderer problematisch. „Arten wie die Europäische Sumpfschildkröte leben bereits an der Grenze ihrer Überlebensfähigkeit. Der weitere Druck durch invasive Arten könnte dann der letzte Sargnagel sein“, so der Experte. Bei Eindringlingen, die sich wie der Riesenbärenklau bereits fest in Mecklenburg-Vorpommern etabliert haben, gilt der Kampf allerdings als verloren. Sie werden nur noch punktuell beseitigt oder bejagt, wenn sie besonders geschützte Biotope, Tiere oder Pflanzen bedrohen. „Bei einer flächendeckenden Verbreitung sind die Ressourcen für eine Entnahme nicht vorhanden.“

Elektrozaun schützt Sumpfschildkröte vor dem Waschbär

Die letzten hier lebenden Exemplare der Europäischen Sumpfschildkröte werden inzwischen in einem großräumigen mit Elektrozaun geschützten Freilandgehege an der Grenze zu Brandenburg gehalten, um sie vor dem Zugriff des Waschbären zu schützen. „Dort haben die ehrenamtlichen Betreuer zur Sicherung des Überlebens der Schildkröten über den Jagdpächter einen starken Druck auf den Waschbären aufbaut“, sagt Presch.

Von Martina Rathke