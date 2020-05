Rostock

Mit dem Coronavirus ändert sich auch die Kriminalität. Neue Betrugsmaschen erblühen im Internet, während Autodiebstähle und Einbrüche zurückgehen. Häusliche Gewalt nimmt tendenziell zu, ebenso die Zahl der unter der „110“ eingehenden Notrufe – weil viele Bürger echte oder vermeintliche Verstöße gegen die Kontaktverbote und Einschränkungen gegen Corona-Pandemie melden.

„Wenn die Beamten das überprüfen, handelt es sich oft nur um eine Kernfamilie, die laut Musik hört oder einen Ausflug unternimmt“, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums. Und eben keine illegale Corona-Party oder Ausflugsgruppe.

Tippgeber wollen Urlauber ausgemacht haben, die sich unerlaubt in MV aufhalten, weil deren Auto ein auswärtiges Kennzeichen trägt. Mittlerweile appelliert die Polizei zur Besonnenheit. Es könne ja sein, dass es sich um einen Dienstwagen oder einen Berufspendler handelt oder ein Zugezogener sein altes Nummernschild behalten hat.

Corona-Verstöße: Nicht den Notruf wählen

Nicht immer kommen die Beamten grundlos: Bis zum 23. April stellten sie im östlichen Landesteil insgesamt 505 Verstöße im Zusammenhang mit der Anti-Coronaverordnung fest. Um Verstöße zu melden, sollten Anrufer nicht den Notruf blockieren, sondern im Telefonbuch nach dem nächsten Ordnungsamt oder Polizeirevier suchen.

Währendessen ging die Zahl der Einbrüche im März im Bereich des Präsidiums Neubrandenburg um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Die Zahl der Verkehrsunfälle verringerte sich um 15 Prozent.

Amtshilfe für die Ordnungsämter

Für die Verfolgung von Verstößen gegen die Corona-Auflagen sind in erster Linie die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden zuständig. Die beantragen zur Durchsetzung wiederum regelmäßig Amtshilfe durch die Polizei.

In Greifswald gingen bis vergangenen Mittwoch insgesamt 116 Ordnungswidrigkeitsanzeigen bei der zentralen Bußgeldstelle ein. 99 davon bezogen sich auf Fälle, bei denen Personengruppen in der Öffentlichkeit angetroffen wurden, von denen mehr als eine nicht zum gemeinsamen Kernhaushalt gehört. Hier drohen Bußgelder von bis zu 150 Euro, neun „Mehrfachtätern“ sogar maximal 300 Euro. 16-mal ahndete die Greifswalder Ordnungsbehörde illegale Ansammlungen in Privaträumen.

Rostock : Bußgelder gegen 95 illegale Urlauber

Insgesamt 160 Corona-Bußgeldverfahren laufen zurzeit in Rostock. Ein Großteil davon betrifft mit 95 Fällen verbotene Urlaubsreisen nach MV. Die Ertappten müssen sich auf Strafen von bis zu 150 Euro einrichten. 34 Verfahren wurden wegen verbotener Veranstaltungen und Versammlungen eingeleitet, was im Höchstfall ebenfalls mit einer Geldbuße von 150 Euro geahndet werden kann.

In Stralsund beträgt die Zahl der Verfahren null, so Rathaussprecher Peter Koslik. Nach Ermahnungen seien alle Verstöße eingestellt worden. „Die Stralsunder machen da sehr gut mit“, sagt Koslik.

Innenministerium will keine Zahlen nennen

Das Polizeipräsidium Rostock äußert sich nicht zur Kriminalitätsentwicklung in der Corona-Zeit und verweist an das Landesinnenministerium. Laut dessen Sprecherin nahmen landesweit häusliche Gewalt und Internetkriminalität tendenziell zu, bei Kraftzeugdiebstählen und Wohnungsbrüchen gebe es dagegen eine abnehmende Tendenz.

Zahlen, wie die meisten anderen Bundesländer, möchte die Schweriner Behörde vorerst nicht nennen, die seien für den kurzen Betrachtungszeitraum zu ungenau. Möglicherweise veröffentliche man aber dazu demnächst eine Pressemitteilung, sagte die Sprecherin.

Von Gerald Kleine Wördemann