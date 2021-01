Kriminalität in MV steigt: So sichern Bootsbesitzer ihr Eigentum

Rampe

Die Kriminalität rund um das Eigentum von Wassersportlern in Mecklenburg-Vorpommern ist 2020 leicht gestiegen. Wie das Landeskriminalamt ( LKA) und das Landeswasserschutzpolizeiamt (LWSPA) am Montag in Rampe bei Schwerin mitteilten, wurden im vergangenen Jahr 172 Fälle von Bootskriminalität zur Anzeige gebracht, 13 mehr als ein Jahr zuvor. Der Anstieg ist auf den Diebstahl von Zubehör zurückzuführen (2020: 122 Fälle, 2019: 80), insbesondere aus Bootshausanlagen. Neben der abgeschiedene Lage dieser Anlagen dürfte sich als tatbegünstigend auch der derzeitige Niedrigwasserstand in den Binnenrevieren auswirkend. Dadurch können Täter leichter in die Bootshäuser gelangen. Während sich die Anzahl komplett entwendeter Boote mit 43 Stück etwa auf dem Vorjahresniveau bewegte (2019: 46 Boote), nahm der Diebstahl von Motoren deutlich ab (2020: 79 Fälle, 2019: 124).

Sachschäden summieren sich auf 808 000 Euro

Entsprechend der Fallzahlen stieg die Höhe der verursachten Schäden um etwa 67 000 Euro auf rund 808 000 Euro. Neben dem reinen Sachschaden verursachen die Täte regelmäßig weitere Schäden an den betroffenen Booten, so dass teils kostenintensive Reparaturen notwendig werden. Gerade bei Bootsschuppenanlagen war der Sachschaden im vergangenen Jahr höher als der Diebstahlsschaden.

Anzeige

Die meisten Diebstähle wurden in den Monaten Juli (27 Fälle), August (24) und September (19) registriert. Wie auch in den Vorjahren war der Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mehr als doppelt so häufig betroffen als der des Polizeipräsidiums Rostock. Ursächlich dafür dürfte vor allem das Mehr an Binnenseen und den damit verbundenen Tatgelegenheiten sein.

Das sollten Bootsbesitzer beachten:

Wasserschutzpolizei und Landeskriminalamt raten Bootsbesitzern zu erhöhter Wachsamkeit und geben folgende Hinweise:

1. Sichern Sie Boot und Außenborder zusätzlich, zum Beispiel mit Ketten, Schlössern oder Alarmanlagen.

2. Prüfen Sie, ob der Außenbordmotor besser gegen Diebstahl geschützt werden kann, etwa durch Mitnahme von Bord während des Stilllegens, durch Aufbewahrung in einer Halle oder in der heimischen Garage.

3. Lassen Sie den Außen- oder Innenbordmotor sowie maritimes Equipment von der Wasserschutzpolizei codieren. Mit einer solchen eindeutigen Identifizierungs- und Eigentumskennzeichnung schaffen Sie unter anderem die Möglichkeit, dass Täter bereits vor dem Bemerken des Diebstahls gestellt werden können. Außerdem werden als codiert gekennzeichnete Bootsmotoren deutlich uninteressanter für Kriminelle.

4. Achten Sie auf widerstandsfähige Tür-, Fenster- und Lukenbeschläge sowie Sicherheitszylinder an Kajütentüren und Lenkradsperren.

5. Verschließen Sie Kajüte und Backskisten.

6. Entfernen Sie leicht demontierbare und wertintensive Ausrüstungsgegenstände und lassen Sie keine Wertgegenstände an Bord.

7. Fotografieren Sie Ihr Boot. Registrieren Sie signifikante Merkmale, die ein Wiedererkennen erleichtern. Führen Sie einen Bootspass außerhalb Ihres Bootes mit allen Angaben zum Boot und zur Motortechnik.

8. Sollten Sie ein gebrauchtes Boot erwerben, achten Sie auf die Rumpfnummer (CIN – Craft Identification Number). Wird Ihnen ein Boot ohne oder mit „überarbeiteter“ CIN angeboten, erkundigen Sie sich genau nach der Herkunft und den Besitzverhältnissen des Bootes. Es könnte gestohlen sein.

9. Bringen Sie jeden Diebstahl sowie Versuchshandlungen, auch ohne materiellen Schaden, zur Anzeige.

Zusätzliche kostenlose, individuelle und neutrale Beratungen gibt es durch die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen der Polizeiinspektionen und die Wasserschutzpolizeiinspektionen des Landes.

Von OZ