„Wie bei einem Großkonzern“: Polizei jagt Enkeltrick-Mafia

„Hier ist deine Nichte. Ich bin gerade in Rostock und habe ein Problem.“ Noch immer geht Rita M. (84 Jahre) der Anruf, den sie Mitte Oktober erhielt, nicht aus dem Kopf. „Die Anruferin war ganz schön clever“.

Die Unbekannte, von der Rita M. zunächst glaubte, dass sie tatsächlich ihre Nichte sei, habe vom Kauf einer Eigentumswohnung berichtet. Wegen eines Fehlers bei der IBAN müsse sie nun dringend 38 000 Euro an die korrekte Kontonummer überweisen. „Die hat geredet und geredet, bot mir an, ein Taxi rufen zu lassen, damit ich das Geld bei der Bank abheben kann.“ Irgendwann aber wurde Rita M. das Gerede zu viel, wurde ihr klar, dass sie Opfer eines sogenannten Enkeltricks werden sollte. „Wenn du das Geld brauchst, dann komm doch her und hol es dir ab“, herrschte sie die Anruferin an. Die junge Frau legte den Hörer auf.

Nun sitzt Rita M. bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Die Situation, die die ältere Dame beschreibt, ist typisch, sagt Hauptkommissar Mario Tschirn, Präventionsbeauftragter der Polizei in Greifswald. „Senioren werden in den Telefonaten unter Stress gesetzt. Die älteren Damen und Herren sollen nicht zum Nachdenken kommen.“ In einer solchen Situation helfe ein einfacher Trick, so Tschirn. Hörer auflegen, den richtigen Enkel oder die richtige Nichte anrufen, nachfragen und die Polizei informieren.

Clans steuern Betrug vom Ausland aus

Der Enkeltrickbetrug ist ein europäisches Phänomen, das von Europol als Form der organisierten Kriminalität eingestuft wird. Die in Deutschland agierenden Gruppen werden nach Erkenntnissen der Polizei vorrangig von Callcentern gesteuert, die in Polen sitzen. Als deren Kopf gilt Arkadiusz Lakatosz, seit 2014 mehrfach festgenommen und wieder untergetaucht. „Er gilt als Erfinder der Enkeltricks“, erklärt Kriminalhauptkommissar a.D, Stephan Lack. Lakatosz soll Pate einer polnischen Roma-Sippe sein. „Geführt wird das Betrugssystem seit 20 Jahren wie ein erfolgreicher Großkonzern.“

Im Januar 2018 wurde dann einer der Hintermänner und Sohn des Enkeltrick-Paten, Marcin Kolompar, genannt „Lolli“, vom Landgericht Hamburg zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Doch das Geschäft blüht weiter. „Die Keiler (Anrufer) sitzen im Ausland in den Callcentern, fahnden in Telefonbüchern oder gekauften Adressen nach altmodisch klingenden Vornamen“, so Lack, der nach seiner Pensionierung als Seniorensicherheitsberater arbeitet. „Sie rufen in verschiedenen Regionen Deutschlands an, wo so genannte Abholer aus der Sippe bereitstehen, um dann das Geld von den ahnungslosen Senioren abzuholen.“ In den meisten Fällen gehören noch Logistiker, Fahrer und Observanten zum Team.

Fast 140 Enkeltrick-Betrugsversuche gemeldet

In Vorpommern zählt die Polizei durchschnittlich fast jeden zweiten Tag einen gemeldeten Betrugsversuch. „Bei 80 Anrufen klappt es nicht, aber vielleicht beim 81.“, so Lack. Private Informationen über die Familienverhältnisse der ins Ziel gefassten Opfer haben die Anrufer in der Regel nicht. Beim 81. Anruf hat dann die alte Dame tatsächlich einen Enkel, auf den die erfundene Story zutreffen könnte.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg wurden im Landkreis Vorpommern-Greifswald zwischen Januar und September 82 Trickversuche gemeldet, von denen zwei glückten und Rentner um 51 000 Euro geprellt wurden. Im Nachbarlandkreis Vorpommern-Rügen zählte die Polizei 57 Versuche, davon vier geglückte Trickversuche mit einem Gesamtschaden von 81 000 Euro. Die Dunkelziffer ist hoch, sagt Präventionsberater Tschirn. Aus Scham würden viele Betroffene sich nicht melden.

Opfer werden unter Druck gesetzt

Professionell organisierte und psychologisch geschulte Kriminelle treffen auf alleinstehende, gutgläubige Senioren, die vielleicht lange keinen Anruf mehr von den Verwandten erhalten haben und sich nun freuen, helfen zu können. Wer in dieser Situation überlegen ist, ist klar. „Leute, die nicht sensibilisiert für die perfide Betrugsmasche sind, können schnell darauf reinfallen“, so Lack. „Niemand“, so seine Warnung, „benötigt heute Bargeld, wenn er ein finanzielles Problem hat.“

So wurde Ende September eine 88-jährige Frau aus Grimmen 14 000 Euro los. Die alleinstehende Dame wurde 19mal, teilweise im Minutentakt, mit Telefonanrufen unter Druck gesetzt. Ein angeblicher Enkelsohn gab vor, dass er an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei und das Geld benötige, damit er keinen Ärger bekäme. Der Betrug fiel auf, als wenige Tage nach der Geldübergabe die richtigen Verwandten zu Besuch kamen. In Wolgast wurde im April eine 90-Jährige um ihre Ersparnisse in Höhe von 11 000 Euro betrogen – auch hier gab sich der Täter als Enkel aus.

Nur selten werden die Täter geschnappt

Die Aufklärungsquoten sind niedrig. Manchmal gelingt es, einen Abholer zu greifen. Manchmal verhindern Sparkassen-Angestellte, dass der Senior Geld abhebt, manchmal informieren weitsichtige Taxifahrer die Polizei. Die Täter wüssten ganz genau, wie die Strafverfolgungsbehörden arbeiten, sagt Lack. Deswegen agieren sie vom Ausland aus, gehen arbeitsteilig vor, wechseln Handys und das Zielgebiet ihrer Anrufe. Präventionsberater Mario Tschirn rät allen Senioren, die einen Anruf von einem falschen Enkel oder Neffen erhalten, zur Polizei zu gehen. „Wir erlangen durch die Berichte wertvolle Informationen über neue Vorgehensweisen und Strategien.“

Die Greifswalderin Rita M., die nun bei der Polizei Anzeige erstattet, ärgert sich, dass sie das Telefonat nicht sofort abbrach. „Ich hätte eigentlich skeptisch werden müssen, als die Frau mich mit meinem Vornamen ansprach. Meine richtige Nichte hat das nie getan.“

Veranstaltungshinweis: Am 12. November informiert die Polizei im Greifswalder Rathaus um 15 Uhr über die Betrugsmasche.

Trickbetrug hat viele Facetten Enkeltrick, Gewinnspielbetrug, falsche Polizisten und angebliche Schulden: Der Trickbetrug hat viele Facetten und trifft vor allem ältere Menschen. Das Durchschnittsalter der Opfer liegt bei 78 Jahren. Im ersten Halbjahr 2019 wurden laut Landeskriminalamt landesweit 830 Fälle von Trickstraftaten zum Nachteil älterer Menschen bei der Polizei angezeigt. Das sind 118 Fälle mehr als im Vorjahreszeitraum. Durch regelmäßige Warnungen und zielgerichtete Aufklärung blieb es in 798 Fällen beim Versuch. Die 32 vollendeten Trickstraftaten führten zu einer Schadenssumme von knapp 440 000 Euro. Das meiste Geld ergaunern die Täter über den Enkeltrick.

Von Martina Rathke