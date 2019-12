Kenz

Heilige Mutter Gottes, das ist eine Sensation! In einem Stall soll eine Jungfrau namens Maria soeben ein Kind zur Welt gebracht haben. „Darüber muss ich unbedingt mehr erfahren!“, ruft die Reporterin von Morgenland-TV begeistert. Die Recherche eilt, mit ihrem Bericht aus Bethlehem soll sie gleich live auf Sendung gehen.

Die Journalistin heißt Annika und ist 14 Jahre alt. Statt vor laufender Fernsehkamera steht sie auf der Kanzel der Kirche von Kenz. In dem Dorf nahe Barth (Kreis Vorpommern-Rügen) spielen sich an diesem Winterabend Szenen biblischen Ausmaßes ab: Annika und gut ein Dutzend weiterer Darsteller üben die Weihnachtsgeschichte ein.

Der Text dafür stammt aus der Feder von Kai Steffen und Annett Völker. Der Pastor und seine Frau haben das traditionelle Krippenspiel mit modernen Elementen aufgepeppt. „Wir wollen die Geschichte ins Jetzt holen, um sie den Menschen wieder näher zu bringen, sozusagen als Übersetzungshilfe.“

So süß singen die Engel Marta, Ida und Alicja:

So wie in Kenz treffen in diesen Tagen überall im Land Hunderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene die letzten Vorbereitungen, um Heiligabend vor Familie, Freunden und Nachbarn als Hirte, König oder Erzengel zu glänzen. Hinzu kommen zahlreiche Chöre, die sich für die landesweit 1300 Christvespern und Andachten zum Jahreswechsel warmsingen.

Ihr Publikum ist groß: Mehr als 200 000 Besucher werden zu den Gottesdiensten in den landesweit rund 400 Gemeinden der evangelischen Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern erwartet. Die katholische Kirche lädt ihre 55 000 Mitglieder Heiligabend zu Christmetten ein.

In der Krenzer Kirche bibbern drei Engelchen gegen die Kälte an: Mit glockenhellen Stimmen verkünden Alicja, Marta und Ida Jesu Geburt. Und – Halleluja! – die Liedzeilen sitzen perfekt. Die Mädchen treffen jeden Ton. „Wir haben zu Hause geübt“, verraten Ida und Marta. Die beiden Schwestern freuen sich schon sehr auf ihren Auftritt, haben aber auch ein bisschen Bammel. „Wir sind ganz schön aufgeregt.“

Im Vergleich zu den Mädels ist Gisela Schinke Vollprofi. „Ich bin schon 73 Jahre alt und von Klein auf beim Krippenspiel dabei“, sagt die Kenzerin. In diesem Jahr gibt sie eine Frau, die für ihre Lieben ein Mitbringsel aus Bethlehem sucht.

Während sie ihre Szene durchspielt, spitzt Kai Steffen Völker die Ohren. Der Pastor ist Regisseur und Tontechniker zugleich. Er lauscht, ob man seine Darsteller überall im Kirchenschiff gut hören kann. Schließlich sollen am 24. Dezember auch jene, die in der letzten Bankreihe sitzen, jedes Wort verstehen. Und das nicht nur in Kenz: Auch in den Kirchen von Bodstedt und Fiemendorf gibt Völker Heiligabend Gottesdienste – mit gleichem Stück, aber anderen Darstellern. „Das macht es so spannend.“

Spickzettel gegen Lampenfieber

Für Annika ist ihr Auftritt eine Premiere: Die 14-Jährige übernimmt zum ersten Mal eine Rolle beim Krippenspiel, und dann auch noch gleich die mit dem meisten Text. „Ich hoffe, dass ich nichts vergesse.“ Gegen eventuelle Gedächtnislücken und Lampenfieber hilft ein Spickzettel, der vor Annika auf der Kanzel liegt.

Beim ersten Probedurchlauf sind solche Hilfen heute nicht nötig. Das Ensemble ist textsicher. „Toll, dass ihr ohne Ablesen ausgekommen seit“, lobt Kai Steffen Völker. Verbesserungsvorschläge gibt’s trotzdem. „Ihr müsst etwas langsamer sprechen, dann könnt ihr etwas mehr spielen. “ Noch ist Zeit, seine Regieanweisungen umzusetzen. Bevor es am 24. Dezember ernst wird, stehen zwei weitere Probentermine an.

Krippenspielneuling Annika ist guten Mutes, dass sie ihre Rolle als Reporterin draufhat, wenn Heiligabend um 15.30 Uhr in Kenz der Gottesdienst beginnt. Und sollte sie wider Erwarten doch nervös werden, gibt es für sie und das gesamte Ensemble bestimmt Beistand von ganz oben.

Ihr Kinderlein kommet Etwa jeder dritte Deutsche will Umfragen zufolge dieses Jahr Heiligabend in die Kirche gehen. Wählen können sie aus zahlreichen Terminen. Viele Vespern, Krippenspiele und Gottesdienste, die von Weihnachten bis zum Dreikönigstag in MV stattfinden, sind im Online-Suchdienst www.weihnachtsgottesdienste.de beziehungsweise auf www.nordkirche.de aufgelistet. Knapp 240 000 Mitglieder zählen die evangelischen Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern. Die katholische Kirche hat in MV etwa 55 000 Mitglieder.

