Die Lage der Universitätsmedizin Rostock ist weiterhin Gesprächsthema in Stadt und Land. Nach einem Brandbrief von 41 Ärzten, die das „Kaputtsparen“ der Klinik beklagten, hatte der Aufsichtsrat am Dienstag den ärztlichen Vorstand Prof. Christian Schmidt vorübergehend beurlaubt. Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb (SPD) führte unter anderem die „Verletzung von Informationspflichten“ sowie ein „nachhaltig gestörtes Vertrauensverhältnis“ als Gründe für diesen Schritt ins Feld.

Nun äußert sich erstmals Prof. Emil Reisinger, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende: „Der Aufsichtsrat handelt im Sinne des gesamten Unternehmens und Vorstandes. Nach dieser Entscheidung können wir uns nun auf die bevorstehenden Herausforderungen wie beispielsweise die vierte Corona-Welle konzentrieren und die Unimedizin in ruhigeres Fahrwasser bringen“, erklärt er in einem offiziellen Statement.

Die Ärztliche Leitung der Universitätsmedizin war noch am Dienstag auf den bisherigen Stellvertreter, Prof. Dr. Christian Junghanß, übergegangen. Prof. Dr. Clemens Schafmayer steht ihm dabei zur Seite. Im übrigen UMR-Vorstand ändert sich nichts: Christian Petersen führt weiterhin die Geschäfte als Kaufmännischer Vorstand und Annett Laban als Pflegevorstand. „Ich freue mich auf eine vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen“, so Reisinger.

Sondersitzung im Schweriner Landtag geplant

Im Land mehren sich dagegen die Stimmen, die auf Transparenz und Aufklärung drängen. Nachdem CDU-Landtagsmitglied Daniel Peters bereits am Mittwoch eine Sondersitzung zum Thema UMR forderte, hat Linken-Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg diese jetzt beantragt. Schon kommende Woche soll der Bildungsausschuss des Landtages gesondert, aber vor allem öffentlich zur Lage der Klinik beraten.

„Der gegenwärtige Zustand am Uniklinikum Rostock ist unhaltbar. Offenbar ist weder die personelle Ausstattung für die Erfüllung des medizinischen Versorgungsauftrags gegeben noch stimmen die Finanzen“, so Oldenburg. Es müsse lückenlos aufgeklärt werden, wie es zu dieser verfahrenen Situation kommen konnte. „Die Landesregierung und der Aufsichtsratsvorsitzende müssen deshalb im Ausschuss Rede und Antwort stehen“, fordert die Linke. Im Interesse der Versorgung von Patientinnen und Patienten müsse es das besondere Ziel sein, den Personalengpass so schnell wie möglich zu beseitigen, erklärte die Fraktionsvorsitzende.

Als Ministerin ist derzeit Bettina Martin (SPD) für die Universitätsmedizin verantwortlich. Sie hatte erst vor einer Woche, bei der Einweihung des Biomedicums, die Bedeutung der Rostocker Universitätsmedizin für die Hansestadt und das ganze Land betont. Zur derzeitigen Situation äußert sich Martin nicht. Ihr Sprecher Henning Lipski erklärt lediglich: „Es ist wichtig, dass die Angelegenheiten durch den Aufsichtsrat aufgeklärt und zum Wohle der Universitätsmedizin Rostock gute Lösungen herbeigeführt werden.“

Reisinger: Auf vierte Welle gut vorbereitet

Um das Wohlergehen der UMR – und vor allem auch das der Patienten – sorgen sich allerdings zahlreiche dort tätige Ärzte: Die OZ hatte erst vergangene Woche exklusiv über den Appell der Mediziner und vor allem über die dramatische Lage an der Kinderklinik berichtet. Weil dort Personal fehlt, kann die Intensivstation bereits nicht mehr kontinuierlich betrieben werden. Der Chef der Kinderklinik zog bereits Konsequenzen – er hat um einen Aufhebungsvertrag gebeten.

In dem Schreiben an die Landesregierung hatten die Ärzte der UMR auch mit Blick auf die derzeitige Corona-Lage Sorgen geäußert: „Eine vierte Welle einer Covid-19-Pandemie wird medizinisch nicht mehr beherrscht werden können“, hieß es. Dem widerspricht Prof. Emil Reisinger, der selbst seit Beginn der Pandemie als Berater zum Schweriner Krisenstab gehört: Auf die bevorstehende vierte Welle der Corona-Pandemie sei die Unimedizin gut vorbereitet: „Unsere erfahrenen und kompetenten Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte sind auf steigende Patientenzahlen im Herbst eingestellt, so dass wir keinen Anlass zur Sorge sehen“, versichert der stellvertretende Vorstandsvorsitzende.

