Krise bei MV Werften: Was will Genting eigentlich?

Rostock

Die Zeit wird knapp für die MV Werften. Am Freitag soll Mutterkonzern Genting Hongkong Bedingungen der Bundesregierung erfüllen und Informationen liefern, auf die man in der Politik seit langem wartet. Ohne Konzept und belastbare Daten zur Zukunftsfähigkeit des Unternehmens dürfte es schlecht aussehen für weiteres Staatsgeld.

Dabei müssen das Land MV und der Bund eigentlich größtes Interesse an der Fertigstellung der aktuellen Schiffsprojekte „Global 1“ und „Crystal Endeavor“ haben: weil Bürgschaften und vor allem tausende Jobs daran hängen.

Wichtiger Baustein für Staatshilfe fehlt

Aber was will Genting eigentlich? Diese Frage steht mehr denn je im Raum, seitdem bekannt ist, was der Spezialist für Kreuzschifffahrt erst einmal nicht will (oder kann): weitere Kreuzliner bauen. Die Universal-Klasse sei zunächst kein Thema mehr, teilt die Landesregierung mit. Damit fehlt ein wichtiger Baustein für schnelle Staatshilfe.

Konverter-Plattformen für Offshore-Windparks könnten eine willkommene Ergänzung zur Rettung der Werften sein. Der Netzbetreiber Amprion bestätigt Interesse. Nun muss nur noch Genting wollen und zeigen: Geht es dem Konzern auch um den Erhalt von Arbeitsplätzen in MV – oder aber ging es immer nur darum, schnell Kreuzliner zur Expansion auf dem Weltmarkt zu bauen? Es wird Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen. Das ist der Konzern schon der Belegschaft schuldig.

Von Frank Pubantz