Zulieferer der MV Werften, die auf unbezahlten Rechnungen sitzen, können jetzt vom Land zinslose Darlehen erhalten. Dies ließ Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) am Donnerstag nach einer Sitzung im Landtag mit Vertretern der Werften erklären. Demnach sollen die angekündigten 50 Millionen Euro eines Rettungsschirms für die Zulieferer bis zu zwölf Monate zinsfrei sein, so Sprecher Gunnar Bauer. „Weitere Details des Programms sind noch in der finalen Erarbeitung. Das Programm wird Anfang Mai in Kraft treten“, so Bauer.

Zulieferer: „Das ist gut für uns“

Die Linke im Landtag sieht sich bestätigt. Er habe dies bereits früher vorgeschlagen, sagt Wirtschaftsexperte Henning Foerster. „Für die Zulieferunternehmen ist das heute eine gute Nachricht.“ Laut Foerster werde die Regierung Forderungen bei Genting Hongkong, der Konzernmutter der MV Werften, eintreiben. Das Ministerium sagt dazu nichts. Bislang waren nur Darlehen im Gespräch.

„Das ist gut für uns“, sagt auch Stefan Lindberg, Chef der Task Engineering GmbH aus Stralsund, der nach eigenen Angaben noch rund 700 000 Euro für bereits geleistete Aufträge von den MV Werften erhalten muss. „Wir wollen, dass die Werften weiter arbeiten.“ Anfang April hatten die Werften den Zulieferern mitgeteilt, dass Rechnungen für zwei Schiffe vorerst nicht beglichen werden können – offiziell wegen der Wucht der Corona-Krise.

MV Werften im Landtag als „Verschlusssache“ eingestuft

Die Werften sind massiv angeschlagen. Im Gespräch sind Staatshilfen von 600 Millionen Euro, die sie bis zum Jahresende brauchen sollen. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) erklärte, es gebe Verhandlungen mit dem Bund und der Staatsbank KfW IPEX. Denkbar seien Kredite oder Bürgschaften – Ausgang offen. Im Landtag wird sehr kontrovers diskutiert, ob für die Werften, die bereits 3,7 Milliarden Euro Staatshilfe über Bürgschaften und Exportversicherungen zugesichert bekommen haben, noch mehr Steuergeld riskiert werden sollte. Argument dafür seien rund 20 000 Arbeitsplätze, gut 3000 in den Werften, weitere bei Zulieferern. Allerdings müsse geklärt werden, ob die Werften überhaupt eine gute Zukunftsprognose haben, nachdem das Geschäft mit Kreuzfahrtschiffen bei Genting wegen der Corona-Krise zusammenbrach. Die Landesregierung hat Daten zu den MV Werften, auch finanzielle, als „Verschlusssache“ eingestuft – und damit dem Landtag einen Maulkorb verpasst.

Kurzarbeit bis Ende Juni verlängert

Die MV Werften haben die Belegschaft Anfang der Woche informiert, dass die Kurzarbeit für rund 3000 Beschäftigte an den Standorten Wismar, Warnemünde und Stralsund bis Ende Juni verlängert werde. Heißt: weiter Baustopp für die Schiffe der „Global“- und „ Endeavor“-Class. Man bemühe sich um finanzielle Unterstützung bei Bund und Land, „um die Werft zu stabilisieren und das Bauprogramm wieder aufnehmen zu können“. Aus der Politik heißt es: Die Schiffe würden sich in der Auslieferung deutlich verzögern. Die Werften haben Anfragen meist nicht beantwortet.

Die Zulieferer wollen weiter ihre Forderungen gegenüber den Werften lautstark verbreiten. Ein Dutzend Firmen habe bereits eine Art Bündnis gebildet, um sich auszutauschen. „Dieses Mal sind wir stärker“, sagt Lindberg.

