Krise im Irak: Soldaten aus MV sollen so schnell wie möglich zurückgeholt werden

Hoffnung für die bei Bagdad stationierten Soldaten aus MV: Nach der Verschärfung der Sicherheitslage im Irak durch die gezielte Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani zeichnet sich ab, dass sie die Krisen-Region bald verlassen können. „Wir haben ein Auge darauf, dass das nicht ins Uferlose geht“, sagte Oberstleutnant Benedikt Hoff vom Einsatzführungskommando gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Es gehe darum, die Belastung für die Soldaten in den Camps so gering wie möglich zu halten.

Nach der ursprünglich für diese Woche anberaumten schubweisen Verlegung hätte der Anteil der Soldaten aus MV auf etwa 60 ansteigen sollen. Der Großteil davon gehört zur Panzergrenadierbrigade 41, die in Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald) stationiert ist. Erste Soldaten waren dort bereits am 6. Dezember mit einem Appell in ihren Auslandseinsatz verabschiedet worden. Doch nach dem Tod des iranischen Generals durch eine US-Drohne und der Forderung des irakischen Parlaments, alle ausländischen Soldaten abzuziehen, die Teil der US-geführten Anti-IS-Koalition sind, wurde die Sicherheitslage neu bewertet.

Verlegung nicht vollständig ausgesetzt

Die Entscheidung vom späten Sonntagabend, den Austausch der Kräfte teilweise auszusetzen, habe Hoff zufolge vor allem mit dem logistischen Aufwand zu tun, der angesichts der aktuellen Gefährdungslage nur unter schwierigen Umständen zu leisten sei. Hoff: „Wenn wir die Soldaten dort rausholen, müssen wir unsere Gesamtstärke in der Region für einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen nahezu verdoppeln. Bei dieser unklaren Lage vor Ort verstärken wir unsere Präsenz nicht.“

Vollständig gestoppt werde die Verlegung ohnehin nicht. Es würden lediglich keine Truppen in den Militärkomplex in Tadschi, 30 Kilometer nördlich von Bagdad, gebracht beziehungsweise von dort abgezogen. Laut Hoff hänge dies mit der Sicherheitslage zusammen, die im Raum Bagdad schwieriger sei als im nordirakischen Erbil. An beiden Standorten sind Militärangehörige aus MV stationiert.

Schwesig sieht Einsatz mit Sorge

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD): „Ich sehe den Einsatz im Irak mit großer Sorge. Schon als es im Sommer um eine Verlängerung des Mandates ging, war ich sehr skeptisch. Die Sicherheitslage hat sich seitdem weiter verschärft. Die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten muss gewährleistet sein. Und ein solcher Einsatz kann nur funktionieren, wenn er vor Ort auch erwünscht ist. Die Bundesregierung muss jetzt Gespräche führen und die Sicherheitslage neu bewerten.“

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor, zu dessen Wahlkreis Torgelow gehört, hatte die Soldaten Anfang Dezember mit in den Irak verabschiedet. „Es wäre völlig falsch, jetzt alles abzubrechen und die Region dem Spiel der Terroristen zu überlassen“, sagte er. Amthor räumte ein, ihm sei im Zuge der Verabschiedungszeremonie von den Soldaten auch gespiegelt worden, dass die Ausbildung der Kurden innerhalb der Bundeswehr umstritten ist, da der positive Ertrag für die Situation vor Ort oft schwierig abzuschätzen sei.

Von Benjamin Fischer