In sieben Bundesländern haben am Montag die Herbstferien begonnen. Doch der Traum vom Urlaub an der Ostseeküste – er platzt für immer mehr Menschen in ganz Deutschland: Insgesamt 27 Städte und Landkreise hat das Robert-Koch-Institut mittlerweile zu innerdeutschen Risikogebieten erklärt. Und aus diesen Regionen darf kein Urlauber nach MV kommen – ohne sich vorher in Quarantäne zu begeben.

Doch die Kritik an dem strikten Beherbergungsverbot im Nordosten wächst – und könnte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) nun sogar handfesten Streit in den eigenen Reihen einbringen. Denn ihr eigener Finanzminister hält die Regelungen für überzogen.

Meyer: Urlaub muss möglich sein

Finanzminister Reinhard Meyer (ebenfalls SPD) ist zugleich Präsident des Deutschen Tourismusverbandes – und bezieht in dieser Funktion ganz klar Stellung gegen die Beherbergungsverbote: „Reisen innerhalb Deutschlands einschließlich Übernachtungen muss weiterhin erlaubt und möglich sein“, schreibt Meyer in einer Stellungnahme des Tourismusverbandes. Und weiter: „ Beherbergungsverbote beschwören nur eine Gefahr, wo keine besteht.“

Meyer fordert „angemessene, einheitliche und nachvollziehbare Regeln“: „Die Gefahren liegen nicht bei der Übernachtung in einer Ferienwohnung auf dem Land und auch nicht in einem Hotel einer Stadt. Die Hygienekonzepte der Hotels, Gasthöfe und Ferienwohnungen und der anderen touristischen Anbieter zur Sicherheit der Gäste haben sich in den letzten Monaten bewährt und sind vorbildlich.“

Er setzt auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürger: „Mit klaren und einheitlichen Regelungen muss es in der Verantwortung jedes Einzelnen liegen, ob er reist oder nicht. Der Urlaub in Deutschland hat, wenn man die Regeln einhält, kein Gefährdungspotential.“

Kritik auch von Lauterbach und Ärzten

Der Landesfinanzminister ist aber längst nicht der einzige Kritiker der Regeln: Selbst SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte sich gegen die Beherbergungsverbote zum Beispiel für Gäste aus Berlin in MV ausgesprochen: „Keine Studie zeigt, dass das Reisen innerhalb Deutschlands ein Pandemietreiber ist. Ich löse mit diesen Regeln also kein Problem, weil es da kein Problem gibt“, so Lauterbach gegenüber der „ Süddeutschen Zeitung“.

Auch Kassenärzte-Chef Andreas Gassen und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag ( DIHK) üben harsche Kritik am Vorgehen einzelner Länder: „Die Reisebeschränkungen sind zur Pandemiebekämpfung überflüssig“, so Gassen in der „ Neuen Osnabrücker Zeitung“. Das Beherbergungsverbot müsse laut Gassen schnellstmöglich zurückgenommen werden. Er bezeichnete innerdeutsche Reisen als „Pseudo-Gefahr“.

Kritik auch von Rathaus-Chefs

Auch aus den Kommunen im Land kommt Kritik: Der Tourismusverband Kühlungsborn fürchtet wegen der umstrittenen Quarantäneregelung für Urlauber aus Corona-Risikogebieten um das Image Mecklenburg-Vorpommerns. „Es darf im Tourismusland Nr. 1 nicht wieder der Fehler wie zu Beginn der Corona-Krise passieren, dass Gäste aus dem Land gejagt werden“, sagte der Verbandsvorsitzende Jörg Schlottke. Die Gäste sähen die aktuelle Situation nach der Verschärfung mit Regeln durch die Quarantäneverordnung sehr viel kritischer, als die Landesregierung vermute.

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen bezeichnet das Beherbergungsverbot und Quarantänepflicht für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten als „blödsinnig“: „Unser Gesundheitsamt erstickt derzeit in den Folgen dieser Regeln. Viele Rückkehrer wollen sich jetzt testen lassen – um nicht zwei Wochen in Quarantäne zu müssen. Das können wir nicht leisten. Uns fehlen dafür die Kapazitäten“, so Madsen.

Schwesig bleibt hart

Seit Anfang Juni hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) gerade mal 19 Corona-Fälle landesweit unter Urlaubern, ausländischen Studenten oder Pendlern aus anderen Teilen Deutschlands nachgewiesen. Dennoch hält Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) an den strengen Regeln fest: „Wir wollen nicht, dass Mecklenburg-Vorpommern zum Risikogebiet wird. Deshalb sehen wir mit Sorge, dass die Zahl der besonders von Corona betroffenen Gebiete weiter steigt.“

Am Mittwoch wollen die Ministerpräsidenten erneut zu den Regeln für innerdeutsche Reisen beraten. Schwesig will bei ihrer Linie bleiben: „Wir brauchen auch deshalb zukünftig strenge Regeln für Reisende aus Risikogebieten. Es geht hier um den Schutz der Gesundheit der einheimischen Bevölkerung, aber auch der Beschäftigten in der Tourismuswirtschaft und unserer Urlaubsgäste selbst.“

Unterstützung bekommt Schwesig von Corona-Experte Prof. Dr. Emil Reisinger: „Wir haben so wenige Fälle unter Urlaubern, weil wir in MV seit Monaten strenge Regeln haben“, so der Infektionsmediziner der Uni Rostock.

