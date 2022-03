Kritik an Eintrittsgeld für Warnemünder Turmleuchten: Veranstalterin nennt die Gründe

Rostock

Lange mussten die Fans des Turmleuchtens in Warnemünde auf das traditionelle Neujahrsevent am Leuchtturm warten, am 9. April findet die Veranstaltung nun wieder statt. In diesem Jahr wird das Event coronabedingt etwas anders verlaufen, als in den Vor-Pandemie-Zeiten. Während die Veranstalter, die beteiligten Gewerke und zahlreiche Rostocker bereits jetzt voller Vorfreude sind, sind im Netz auch kritische Stimmen zu lesen.

Fragen gibt es vor allem zum Corona-Konzept und zu den erstmals erhobenen Eintrittsgeldern. „Jahrelang kostenlos und auf einmal möchte man dafür Eintritt, dreister und frecher geht es nicht mehr. Wir alle müssen durch die Pandemie und steigende Preise durch“, schreibt etwa Chantal Müller bei Facebook. Wenn keine Sponsoren mehr zu finden sind, müsse man es lassen. Dazu erklärt Martina Hildebrandt von der Hanseatischen Eventagentur: „Es ist eine privatwirtschaftlich organisierte Veranstaltung, von denen die meisten eintrittspflichtig sind. Wir konnten das jahrelang ohne Eintritt durchführen, weil wir auf Einzäunungen und Sicherheitskontrollen, die jetzt durch Corona erforderlich sind, verzichten konnten.“ Die Kosten würden durch die Zäune und dreimal so viel Sicherheitspersonal deutlich höher. „Daher sind wir gezwungen, Eintritt zu nehmen. Aber der liegt ja fast im symbolischen Bereich.“ Für die eigentliche Inszenierung gebe es nach wie vor Sponsoren.

Beste Sicht von der Promenade aus

Andere Leser, Rico Eisenbrandt und Kai Maximilian Knauer etwa, kündigen an, sich das Event stattdessen entweder vom Strand oder vom Wasser aus auf einem Boot anzusehen. Der Strand wird nach Angaben der Veranstalter zwischen dem Leuchtturm und dem Hotel Neptun abgesperrt. „Auf dem Boot kann jeder machen, was er will. Aber das Turmleuchten sieht man sich am besten von vorne an“, so Hildebrandt. Die beste Sicht habe man von der Promenade aus. „Die Sicht vom Wasser aus könnte schwierig werden.“

Wesentlich weniger Zuschauer in diesem Jahr

OZ-Leserin Lona Kreutschmann kritisiert: „Das ist Energieverschwendung ohne Ende. In dieser Situation momentan ein No-Go.“ Dazu Martina Hildebrandt: „Wir verwenden ausschließlich LED-Lampen. Die sind energiesparender als die konventionellen Lampen.“ Statt sonst etwa 80 000 Zuschauer werden in diesem Jahr maximal 25 000 Menschen vor Ort sein. Hildebrandt versichert: „Wir halten uns an die Vorgaben der Landesverordnung.“

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Vorprogramm startet um 17 Uhr, die große Inszenierung dann um 21.30 Uhr. Live-Act ist in diesem Jahr Max Zeug aus Bad Doberan, der mit seiner Band den Bruce-Springsteen-Song „The Rising“ spielen wird. Karten gibt es ab sechs Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Verkauft werden die Karten über www.mvticket.de oder die Tourismuszentralen in Rostock und Warnemünde. Ermäßigungen gibt es nicht – jeder Gast braucht ein Ticket.

Von Katharina Ahlers