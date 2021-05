Rostock

17,9 – das ist der landesweite Inzidenzwert am Freitag gewesen. Hervorragende Zahlen seit Tagen, die vorzeitige Lockerungen in sämtlichen Bereichen erlauben. Unterschreiten sollte MV die magische 50er-Marke jedoch erst Mitte Juni. So zumindest die Prognose des Greifswalder Bioinformatikers Lars Kaderali. Erreicht wurde dieses Ziel nun jedoch einen ganzen Monat früher, nämlich am 19. Mai. Da lag die Inzidenz bei 47,1.

Kaderali ist neben Nils Hübner, Chef-Hygieniker der Unimedizin Greifswald, und Rostocks Tropenmediziner Emil Reisinger, einer der wichtigsten Corona-Berater des Landes. Seine Modellrechnungen entschieden bislang über Lockdown oder Lockerungen. „Die Ministerpräsidentin schätzt den fachkundigen Rat aller drei Berater. Sie haben uns geholfen, das Land gut durch die Krise zu bringen“, sagt Regierungssprecher Andreas Timm. Doch wie konnte Kaderali so falsch liegen?

„Wir simulieren nicht, was das Virus macht, sondern wie sich die Bevölkerung verhält“, erklärt der Bioinformatiker. Das sei sehr schwer vorherzusehen. „Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass der Lockdown-Effekt so schnell durchschlägt.“

Vor der Entscheidung zu härteren Maßnahmen hatten er und sein Team mehrere Szenarien berechnet. „Das optimistische Szenario im Falle einer 50-prozentigen Kontaktreduzierung sah tatsächlich eine Unterschreitung der 50er-Inzidenz Mitte Mai vor“, erzählt Kaderali. Seine Einschätzung, MV erreiche diesen Wert erst Mitte Juni, stammt aber von Anfang Mai. „Damals sanken die Zahlen langsam und damit haben wir den weiteren Verlauf berechnet.“

Seit dem Beginn des harten Lockdowns in MV am 19. April 2021 ist die 7-Tage-Inzidenz im Land stetig gesunken - erst mäßig, dann rasant. Quelle: Benjamin Barz

Einberechnet werde neben der Kontaktreduzierung auch die Saisonalität. „Die schlägt mit 20 Prozent zu Buche“, erklärt Kaderali. Wann sie sich genau auswirkt, könne man allerdings nicht sagen. Ein weiterer Faktor sei zudem die Impfquote: „Wir gingen von einem langsameren Impffortschritt aus.“

Kaderali-Kritiker: „Zahlen haben nichts mit Lockdown zu tun“

„Eingeleitet wurden die sinkenden Corona-Zahlen mit Beginn des Lockdowns. Seitdem sehen wir einen exponentiellen Fall“, sagt Rostocks Corona-Experte Reisinger. Vor allem die Ausgangsbeschränkungen haben dazu beigetragen, wie er meint: „Wir wussten ja, dass die privaten Kontakte im Wesentlichen für die steigenden Zahlen verantwortlich waren.“

Andreas Podbielski, Chef-Hygieniker der Rostocker Unimedizin, legt hier ein klares Veto ein: „Was hat sich mit dem ’harten’ Lockdown denn geändert? Das war doch eher ein symbolischer Akt.“ Die Kontakte seien bereits zuvor massiv eingeschränkt gewesen. Zudem habe es die Ausgangsbeschränkungen nur in Teilen des Landes gegeben.

Krankenhaushygieniker Andreas Podbielski hält nichts von Corona-Prognosen, wie denen von Lars Kaderali. Quelle: Unimedizin Rostock

Die Corona-Regeln haben Podbielskis Meinung nach nichts mit den sinkenden Zahlen zu tun: „Im Mai vergangenen Jahres sind die Zahlen genauso in sich zusammengebrochen. Ich kann nichts beweisen, aber das sieht doch stark danach aus, als sei das saisonal bedingt.“ Zwar wolle er Covid-19 nicht mit der Grippe vergleichen, allerdings sehe man denselben Effekt auch bei anderen Infektionserregern.

Positive Entwicklung vor Shutdown dank Medien?

Und sanken die Zahlen nicht bereits vor dem Lockdown? „Ja. Ein Phänomen, das wir in der Pandemie schon öfter beobachtet haben. Oft reicht schon die Berichterstattung aus, damit die Leute anfangen, sich zurückzuhalten“, meint Kaderali. Den höchsten Inzidenzwert hatte MV tatsächlich bereits am 14. April mit 158,3 zu verzeichnen. Danach gingen die Neuinfektionen stetig zurück. Zu Beginn des Shutdowns am 19. April lag der Wert bereits bei 142,1.

„Wenn die Medienberichte ausreichen würden, damit die Menschen sich vorbildlicher verhalten, bräuchten wir keinen Lockdown. Diese Argumentation ist für mich ausgemachter Blödsinn“, entrüstet sich Podbielski. Er hat eine Theorie, wie solche Aussagen zustande kommen: „Politiker brauchen Leute, die ihnen nach dem Mund reden. Tun sie das nicht, sind sie die längste Zeit Berater gewesen.“

Corona-Prognosen meist grottig

Kaderali habe mit seinen Prognosen meist „grottig“ daneben gelegen, wie Podbielski sagt. Meist waren sie pessimistisch. „Politisch geschickt. So kann man hinterher immer sagen: ’Ja, dank unserer Berechnungen konnten wir das Schlimmste verhindern’.“ Das alles sei Kaffeesatzleserei, letztendlich wisse doch niemand richtig über das Virus Bescheid. Er selbst hätte an der Stelle der Politik im April einfach gesagt: „Wir warten das Frühjahr ab, bevor wir weitere Maßnahmen ergreifen.“

Doch auch, wenn die positive Entwicklung der Corona-Zahlen abzusehen gewesen sei, geändert hätte das nichts, wie Regierungssprecher Timm mitteilt: „Es wäre auf jeden Fall bis Pfingsten bei den Schutzmaßnahmen geblieben. Stabil unter 50 waren wir in der Woche danach.“ Diese Zahl war die vereinbarte Voraussetzung für weitere Lockerungen. Und der Weg sei auch der richtige gewesen, wie man in der Staatskanzlei sicher ist: „Wir sind das Land mit dem stärksten Rückgang in Deutschland.“

Reisinger: „Entspanntem Sommer steht nichts im Wege“

„In den nächsten Tagen werden die Zahlen weiter sinken, aber es wird bald ein Abflachen der Kurve geben. Wir hoffen, dass es dabei bleibt“, prognostiziert Kaderali. Reisinger hingegen halte einen sogenannten Rebound-Effekt, was bedeutet, dass die Neuinfektionen durch die zahlreichen Lockerungen wieder ansteigen, für möglich. Begrenzt werde er aber durch den Impffortschritt. Auch die Jahreszeit spiele eine Rolle: „Die Leute halten sich wieder mehr im Freien auf, da ist die Ansteckungsgefahr deutlich geringer.“

Einem relativ entspannten Sommer steht laut dem Corona-Experten nichts im Wege. Er gibt aber eine Warnung mit auf den Weg: „Wir haben die Pandemie soweit im Griff, aber noch nicht überwunden. Abstand halten und Masken tragen sollten wir auf jeden Fall die nächsten Wochen und vielleicht Monate.“

Von Maria Baumgärtel