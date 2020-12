Ein früherer V-Mann-Führer belastet seine Vorgesetzten schwer: Hinweise auf Verbindungen zu Terrorist Anis Amri seien in Schwerin nicht ernst genommen worden. Verfassungsschutzchef Müller erklärt, man habe Zweifel gehabt. Im Untersuchungssauschuss des Bundestags zeigt man sich schockiert.

