Hygiene-Erlass - Kritik an fehlenden Desinfektionsmitteln in Schulen in MV

Der Hygiene-Erlass des Bildungsministeriums sieht keine Handdesinfektionsmittel auf den Schultoiletten in Mecklenburg-Vorpommern vor. Das ruft Kritik hervor. Für Schulbusse werden Begleiter gefordert.