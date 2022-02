Rostock

Für Kritik sorgen die Pläne, Rostocks ehemaligen Oberbürgermeister Roland Methling zum Ansprechpartner für russische Bürger in Mecklenburg-Vorpommern zu machen. Der langjährige Kommunalpolitiker könnte russischer Honorarkonsul werden. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Franz-Robert Liskow, hält den Zeitpunkt für „bemerkenswert“. Derzeit sorgt ein russischer Truppenaufmarsch nahe der ukrainischen Grenze für Spannungen zu Russland. „Ich sehe da keine zwingende zeitliche Brisanz, einen solchen Posten zu besetzen – weil das natürlich auch in der Außenpolitik ein entsprechendes Signal darstellt.“

Kritik von der Opposition

Kritik auch von den Grünen: „Die rot-rote Landesregierung muss ihren außenpolitischen Kurs grundlegend überdenken. Zum einen konterkariert sie die diplomatischen Bemühungen des Außenamtes und zum anderen droht die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Polen irreversiblen Schaden zu nehmen“, heißt es in einem Statement des Landesvorsitzenden Ole Krüger. „Dies kann nicht im Interesse unseres Landes sein, wenn man bedenkt, dass Polen unser wichtigster Außenhandelspartner ist.“

Lange Vorbereitungszeit

Nach OZ-Informationen gibt es seit längerem Gespräche zwischen der Landesregierung und der russischen Botschaft darüber, einen russischen Honorarkonsul für Mecklenburg-Vorpommern zu berufen, die Regierung hat bereits vor einem Jahr einen Vorschlag zur Besetzung unterbreitet. Einen Namen möchte die Staatskanzlei allerdings nicht nennen. „Das Verfahren, in dem die Russische Botschaft in Deutschland und das Auswärtige Amt einbezogen sind, ist noch nicht abgeschlossen“, erklärt Regierungssprecher Andreas Timm. Auch die Russische Botschaft in Berlin bestätigt lediglich, dass die Einrichtung eines solchen Postens derzeit geprüft werde.

Verschiedene Verbindungen nach Russland

Mecklenburg-Vorpommern unterhält verschiedene Verbindungen nach Russland, etwa im Rahmen des regelmäßigen Russlandtages, der Partnerschaft Mecklenburg-Vorpommerns mit der Region rund um die Stadt St. Petersburg oder im Zusammenhang mit der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern verläuft.

Bisher gibt es kein russisches Honorarkonsulat im Nordosten, wohl aber von zahlreichen anderen Ländern. So gibt es in der Hansestadt Rostock beispielsweise Vertretungen von Schweden, Dänemark, Norwegen, Island, Tschechien, Österreich und Lettland. Russische Honorarkonsulate gibt es in Hannover, Nürnberg und Stuttgart. Ein Honorarkonsul gilt als Ehrenbeamter. Er wird von einem Land oft aufgrund seiner Erfahrung und Kontakte gewählt und führt sein Amt in der Regel ehrenamtlich aus.

Von Katharina Ahlers