„Gefährlicher als vorher“: Kritik nach Umbau der Steintor-Kreuzung in Rostock

Um dieses Bauvorhaben gab es schon im Vorfeld jede Menge Diskussion. Der Streit ging so weit, dass der damalige Oberbürgermeister Roland Methling (UFR) die Millionen-Investition noch kurz vor Start komplett stoppen wollte. Doch das alles ist Geschichte: Nach mehr als eineinhalb Jahren Bauzeit ist die neue Steintor-Kreuzung im Herzen Rostocks nun so gut wie fertig.

Die Kritik aber – die reißt nicht ab. Im Gegenteil: Vor allem Fahrradfahrer sind unzufrieden mit dem Ergebnis: Die neue Kreuzung – sie sei sogar noch unübersichtlicher und gefährlicher als vor dem Umbau, sagt die Gruppe „ Radentscheid Rostock“.

Eine der teuersten Baustellen der Stadt

Insgesamt 7,3 Millionen Euro an Steuergeldern und Gebühren werden bis zum Abschluss der Maßnahme in die neue Kreuzung geflossen sein, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Einen Teil davon übernehmen die Rostocker Ver- und Entsorger, die den Umbau genutzt haben, um neue Leitungen zu verlegen. Der größte Teil aber wird aus Steuern bezahlt.

Das große Ziel, das im Vorfeld ausgegeben wurde: Die Kreuzung – eine der meistbefahrenen im gesamten Land – soll sicherer werden. Bis zu 30 000 Fahrzeuge passieren die Kreuzung pro Tag – sowie rund 60 Straßenbahnen und Busse pro Stunde. Den Umbau hatte die gemeinsame Verkehrsunfallkommission von Stadt und Polizei angeregt – nach einem tödlichen Unfall mit einer damals 39 Jahre alten Fußgängerin im Jahr 2011.

Neue Ampelsteuerung soll Wartezeiten verkürzen

Vor der Industrie- und Handelskammer ( IHK) wurden neue Überwege über die Straßenbahngleise geschaffen. Sie sollen vor allem für blinde und sehschwache Verkehrsteilnehmer die Kreuzung sicherer machen. Für Radfahrer seien neue Fahrspuren geschaffen worden – damit sie in alle Fahrtrichtungen sicher über die Straßen kommen. Vom Mühlendamm kommend gibt es nun für Autos eine Abbiegespur in Richtung Bahnhofstraße, die Haltestellen der Rostocker Straßenbahn AG wurden komplett zum Steintor verlegt.

Und: Nach dem Umbau sollen sich nun durch eine neue Ampelsteuerung die Wartezeiten bei Rot verkürzen – insbesondere für Radfahrer und Fußgänger. So jedenfalls kündigt es die Rostocker Gesellschaft für Stadtumbau und -erneuerung (RGS) an, die für das Projekt „Steintor-Kreuzung“ verantwortlich ist. Stadtsprecher Ulrich Kunze sagt: „Der Verkehrsfluss hat sich durch den Umbau erheblich verbessert – wenngleich an den Ampeln in den kommenden Wochen noch einige Feinjustierungen vorgenommen werden müssen.“

Radfahrer: „Rausgeworfenes Geld“

Doch all diese Maßnahmen – sie hätten nichts gebracht. Ganz im Gegenteil, sagen die Experten des Bündnisses „ Radentscheid Rostock“: „Das Ergebnis des Umbaus ist ein Trauerspiel“, so Marie Heidenreich. „Radfahrer, Rollstuhlfahrer und Fußgänger stecken weiter zurück, die Kreuzung wurde vor allem für Autofahrer optimiert.“

Ein Kritikpunkt: Die Wegeführung für Radfahrer und Fußgänger sei nicht intuitiv. Ein Beispiel: Radler, die vom Mühlendamm kommen und in Richtung Bahnhofsviertel abbiegen wollen, müssen an drei Ampeln warten. „Und sie müssen auf einer roten Fläche mitten auf der Kreuzung warten. Das macht niemand“, fürchtet Heidenreich. Stattdessen würden die Radler doch über die Fußwege fahren. Weil es schneller und sicherer sei.

Geradezu gefährlich seien einige der neuen Fahrspuren für Radler: „ Autos müssen beim Abbiegen diese Spuren kreuzen. Ich würde mein Kind da niemals alleine fahren lassen“, klagt Christoph Neimög, der Sprecher des „ Radentscheids“. Martin Brockmann wird noch deutlicher: „Die Abbiege-Situationen für Radler sind gruselig. Es ist unübersichtlicher geworden – und nicht besser. Die Millionen für den Umbau hätte die Stadt sinnvoller einsetzen können. Damit hätten wir einen Großteil unserer Forderungen für ein besseres Radwegnetz umsetzen können.“ Was am Steintor aber gebaut wurde – das sei „rausgeworfenes Geld“.

ADFC : „Höchstens Note 3“

Der Allgemeine Fahrradclub Deutschland ( ADFC) in Rostock würde der neuen Kreuzung ebenfalls nur die Note „befriedigend“ geben. Auch ADFC-Stadtchef Michael Reitz kritisiert die Fahrspuren für Zweiräder. Und: Die Kreuzung sei nicht „zukunftsweisend“: „Die Flächen, an denen Radler warten sollen bei Rot, sind viel zu klein. Wenn es uns wirklich gelingt, dass mehr Menschen auf das Zweirad umsteigen, reicht der Platz nicht aus. Dann wird es wieder eng und gefährlich.“

Dass die Bordsteine zwar für Fußgänger abgesenkt worden seien, an den Radwegen aber gefährliche Kanten und somit „Sturz-Fallen“ haben, sei ebenfalls ein Manko. Und: „Das rote Feld in der Mitte der Kreuzung versteht keiner.“ Dennoch: Die Kreuzung sei alles in allem sicherer geworden.

Fußgänger ignorieren neue Wege

Auch Autofahrer und Fußgänger haben offenbar ein Problem mit der neuen Verkehrsführung, die sich das Büro BDC Dorsch Consult mit Hauptsitz in Offenbach am Main ausgedacht hat. Der neue, offizielle Überweg vor der IHK etwa verläuft im Zickzack-Kurs über die Straßenbahn-Gleise. Die allermeisten Passanten ignorieren das aber – und gehen wie gewohnt geradeaus über die Schienen.

Und: Auch die Abbiegespur zur Bahnhofstraße sorgt noch für Verwirrung. Viele Autofahrer halten sie für eine zweite Spur gen Innenstadt und ziehen dann doch im letzten Augenblick auf die rechte Fahrspur rüber. Oft kam es dabei in den vergangenen Tagen zu kritischen Situationen.

Stadt verteidigt Umbau

Die Kritik der Nutzer kann die Stadt nicht nachvollziehen: „Die Vorteile des Umbaus sind unübersehbar. Die Verkehrsteilnehmer müssen sich an die neuen Bedingungen erst noch gewöhnen“, sagt Stadtsprecher Kunze.

Sicher sei aber bereits: Es gebe keine Staus mehr am Steintor. Und das sei ein riesiger Vorteil. Außerdem: Der Umbau wäre in einigen Jahren eh nötig gewesen – weil die Rohrnetze unter dem Knotenpunkt in die Jahre gekommen waren. „Gerade auch die Starkregen-Ereignisse der vergangenen Tage zeigen uns, wie dringend Verbesserungen am Entwässerungsnetz erforderlich sind.“

