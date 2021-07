Rostock

Hochpreisige Dienstwagen gehören gewissermaßen zur Grundausstattung einer jeden gut bezahlten Führungskraft, auch der Landräte von MV. Die Nutzung jener Edelkarossen nun hat eine Debatte unter Lesern angestoßen, in der es um Verhältnismäßigkeit und Vorbildfunktion geht, in der aber auch vielfach Verständnis geäußert wird.

So sagt OZ-Leserin Bea Trix: „Wer würde (gerade als Mann) das Angebot eines solchen Wagens ausschlagen und lieber ein kleines E-Auto fahren? Ich hätte auch den Großen genommen. Die meisten, die sich negativ äußern, sind von Neid zerfressen.“ Kat Ha aber findet es „nicht in Ordnung und betont: „Ich bin nicht von Neid zerfressen. Für uns hat das Auto einfach nicht den entsprechenden Stellenwert, weil es Wichtigeres gibt. Wenn sich ein Politiker aber als Mann vom Volk und bodenständig verkauft und kurz nach Amtseintritt die Größe der Karre am wichtigsten ist, sagt das in meinen Augen einiges aus.“ Manuela Henck moniert: „Da spielt das Klima keine Rolle. Und alle Kosten trägt der Steuerzahler.“

Ein Dienstwagen auf Kosten der Steuerzahler lehnt manch Leser ab

Sandra Kaminski fände ein solches Auto okay, „sofern man das Auto selber bezahlt, Versicherung und Steuern sowie auch den Sprit selber trägt, aber nicht auf Kosten der Steuerzahler, die mitunter im Gegensatz zum Politiker erheblich weniger in ihrem Geldbeutel haben und dann auch jeden Tag zur Arbeit fahren müssen.“ Bernd Sturzrehm tut seine Haltung in Form eines Bildes von Altbundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) kund, auf dem geschrieben steht: „Die heutige politische Klasse in Deutschland ist gekennzeichnet durch ein Übermaß an Karrierestreben und Wichtigtuerei.“ Dazu notiert der Leser: „Das Zitat von Altbundeskanzler Helmut Schmidt sagt alles über unsere heutige politische Elite. Moral und Ethik sind heute Fremdwörter.“

Die öffentliche Hand unterstütze so immer auch die einheimische Wirtschaft

Andreas Schmidt hält fest: „Das Problem sind auch die Schleuderpreise der Leasingraten für diese Fahrzeuge. Kleinere Wagen haben höhere Leasingraten und sind daher nicht wirklich attraktiv in der Anschaffung.“ Und Michael Borchardt meint: „Oh Mann. Der Deutsche gönnt dem anderen das Schwarze unter den Fingernägeln nicht. Das ist schon in der freien Wirtschaft und mit den Dienstwagen so. Wie oft habe ich dumme Sprüche von Kollegen aus dem Innendienst bekommen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder kann sich als Landratskandidat aufstellen lassen und auch tolle Autos fahren. Dass am anderen Ende diese Menschen dafür auch hart arbeiten, sieht kaum einer.“

Teddy Neumann ergänzt: „Die Gelder sind einfach da. Außerdem unterstützt die öffentliche Hand immer auch die einheimische Wirtschaft. Deswegen sind die meisten Behördenfahrzeuge auch deutsche Fabrikate.“

