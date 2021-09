Landrat Michael Sack hatte im Wahlkampf erklärt, dass er auch im Fall einer Niederlage nach Schwerin in den Landtag ziehen würde. Doch nach dem Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in MV will er nun doch auf sein Mandat verzichten, um Landrat zu bleiben. Das sorgt für heftige Kritik.