Rostock

Ein Zusammenbruch der Kranken- und Energieversorgung, Feuerwehren und Polizei nur eingeschränkt handlungsfähig: Zu diesem Anfang des Jahres befürchteten Horrorszenario, den Ausfall von kritischer Infrastruktur durch massenhafte Personalausfälle, ist es bislang nicht gekommen. Strom und Gas flossen, Kliniken arbeiteten – wenn auch mit Einschränkungen – und auch die Feuerwehren rückten zu Bränden aus. Trotz Rekord-Inzidenzen in der Omikron-Welle.

Strenges Testregime, kleinere Einsatzgruppen

„Wir haben Personalausfälle, aber keine, die die Struktur und die Einsatzfähigkeit grundsätzlich gefährden“, sagt der Chef des Landesfeuerwehrverbandes, Hannes Möller. Das Konzept, den Einsatzbetrieb in kleineren Gruppen zu organisieren, um gruppenübergreifende Infektionen zu verhindern, sowie ein strenges Testregime hätten sich bislang in den Wehren bewährt, resümiert Möller. In den 960 Freiwilligen Feuerwehren und sechs Berufsfeuerwehren sind rund 25 000 Einsatzkräfte tätig.

Die Krankenhäuser des Landes melden Personalausfälle von zwei bis 16 Prozent. Am stärksten betroffen: die Uni-Medizin Greifswald, wo aktuell 16 Prozent der Pflegekräfte sowie vier Prozent der Ärzte ausfallen und die Bundeswehr unterstützt. „Derzeit schätzen wir die Personalsituation bei bereits stark eingeschränkten Krankenhausbetrieb als noch stabil ein“, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabes, Prof. Klaus Hahnenkamp. Die Situation sei aber weiter sehr dynamisch, weitere Personalausfälle seien zu befürchten.

Krankenversorgung gesichert – temporäre Sperrungen

Nach Angaben der Krankenhausgesellschaft MV ist die Patientenversorgung in der Breite gesichert. In einzelnen Kliniken seien wegen der Personalausfälle kleinere Bereiche temporär gesperrt. Betroffen auch die Uni-Medizin Rostock. „Wir haben an Außenstandorten Betten gesperrt, unser Elektivprogramm deutlich reduziert und passen Stationsbelegungen je nach aktueller Lage an“, so eine Sprecherin. Auf das äußerste Instrument zur Absicherung des Klinikbetriebes, die „Arbeitsquarantäne“, haben die Kliniken bislang verzichten können.

Der Expertenrat der Bundesregierung hatte Mitte Dezember vor „hohen Risiken“ für die kritische Infrastruktur gewarnt und sofortige Schutzmaßnahmen angemahnt. Die Landesregierung berief daraufhin einen Krisenstab als Scharnier zwischen dem Landeskatastrophenschutz, Landkreisen und kreisfreien Städten ein.

Kurz vor dem Peak – Entspannung in Sicht

„Wir sehen inzwischen Licht am Ende des Tunnels“, sagt der Greifswalder Bioinformatiker und Mitglied des Expertenrates, Lars Kaderali. „Wir sind kurz davor, bei den Inzidenzen den Peak zu erreichen.“ In den Stadtstaaten gingen die Fallzahlen sogar bereits langsam zurück, Hospitalisierungen und Intensivbettenbelegungen liefen der Entwicklung aber nach.

„Ich denke aber, dass man in den nächsten zwei Wochen nach und nach mit großen Öffnungsschritten beginnen kann“, so Kaderali. Dass es zu einem Zusammenbruch der kritischen Infrastruktur kommen werde, sei nicht mehr zu erwarten.

Vier Prozent der Polizisten fallen aus

Bei der Landespolizei liegen die coronabedingten Personalausfälle aktuell bei etwa vier Prozent. Eine moderate Ausfallquote, hieß es aus dem Innenministerium. Die Handlungsfähigkeit sei gewährleistet. Einzelne Betreiberfirmen, wie zum Beispiel einige Abfallentsorger, meldeten Personalengpässe: Eine Verschiebung der Entleerungstermine sei deshalb nicht ausgeschlossen. Dennoch: Die Versorgung im Bereich der kritischen Infrastrukturen sei aktuell nicht gefährdet, so eine Ministeriumssprecherin.

„Sollten jetzt nicht übermütig werden“

Auch die Stadtwerke, die Notfallpläne vorbereiteten, konnten die Personalausfälle eigenen Angaben zufolge bislang bewältigen. Gas-, Strom- und Wärmeversorgung waren nicht gefährdet. „Die Lage ist beherrschbar“, so der Sprecher der Rostocker Stadtwerke, Alexander Christen. Schichten wurden getrennt, Schichtübergaben kontaktlos gestaltet. Die Impfquote sei hoch, hieß es auch von den Stadtwerken Greifswald. Wohncontainer, die die Stadtwerke vorsorglich für Mitarbeiter zur Absicherung der Wärmeversorgung aufgestellt hatte, mussten in der Omikron-Welle bislang nicht genutzt werden.

Dennoch bleibt man vorsichtig: Der Feuerwehr-Landesverband empfiehlt den Wehren, weiter an dem engmaschigen Testsystem und den kleineren Einsatzgruppen festzuhalten. „Wir sollten jetzt nicht übermütig werden und sollten die Strukturen noch für ein paar Wochen aufrechterhalten“, so Möller.

Von Martina Rathke