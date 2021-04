Jörn v. Campenhausen, Allgemeinmediziner aus Kröpelin, übt massiv Kritik an den Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern und der Corona-Politik: „Wenn diese Krise eines gezeigt hat, dann dass wir uns alle einen teuren, ineffizienten, unflexiblen Verwaltungsapparat leisten, der nicht liefern kann.“ Was er anders machen würde.