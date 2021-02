Bei einer Lieferung des Impfstoffes Astrazeneca an Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern wurde am Montag festgestellt, dass die Lagertemperatur beim Transport offensichtlich nicht eingehalten wurde. Deshalb wurde der Impfstoff dieser Charge auch in Vorpommern-Greifswald nicht eingesetzt. Quelle: Holger Marohn