Kühlungsborn: Liebherr testet Offshore-Schwerlastkran 

Rostock/Kühlungsborn

Der Kranhersteller Liebherr-MCCtec Rostock hat die Installationsarbeiten an einem großen Schwerlastkran abgeschlossen, der unter anderem für die Installation von Windparks gedacht ist. Derzeit laufe die Phase der Inbetriebnahme, die unter Berücksichtigung der Schiffsaktivitäten teilweise offshore stattfinden, wie ein Firmensprecher der dpa sagte. Dazu habe das Errichterschiff „Orion“ den Überseehafen Rostock am vergangenen Sonntag in Richtung Kühlungsborn verlassen. Die Inbetriebnahme werde in den kommenden Wochen abgeschlossen, so dass der Kran termingerecht übergeben werden kann. Im Anschluss werde das Schiff im Hafen von Vlissingen (Niederlande) auf seinen ersten Einsatz vorbereitet.

Der Kran mit einer maximalen Hubkapazität von 5000 Tonnen und einem 150 Meter langen Ausleger soll für die Installation von Windparks und für den Rückbau von Offshore-Anlagen eingesetzt werden. Anfang Mai 2020 war es bei Belastungstests des Schwerlastkrans zu einem schweren Unglück gekommen. Ein Haken, der laut Liebherr von einem externen Lieferanten stammte, war den Angaben zufolge bei hoher Belastung gebrochen. Der Kran knickte durch den heftigen Ruck um. Zwölf Menschen waren bei dem Unfall verletzt worden. Der finanzielle Schaden belief sich auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag.

Von OZ/dpa