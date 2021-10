Kühlungsborn

Sie will das Institut für Atmosphärenphysik (IAP) näher an den Weltraum bringen: Prof. Dr. Claudia Stolle ist die neue Leiterin der Einrichtung. Die 44-Jährige übernimmt den Posten, den Prof. Dr. Franz-Josef Lübken 22 Jahre lang innehatte. Sie wurde am Freitag offiziell ins Amt eingeführt. Claudia Stolle ist landesweit die erste Frau, die eine solche Spitzenposition einnehmen wird. „Für das Bestreben der Landesregierung, Gleichberechtigung in Spitzenämtern zu erreichen, ist das ein großer Erfolg“, sagte Susanne Bowen, Staatssekretärin im Bildungsministerium, bei der Festveranstaltung. Für Claudia Stolle ist es allerdings nicht die erste Leitungsfunktion. Bisher war sie Chefin des Geoforschungszentrums Potsdam und Professorin für Geomagnetismus.

Verbindung zum IAP bestand schon länger

Claudia Stoll hat Meteorologie studiert. „Ich wollte gern in den physikalischen Bereich mit Anwendungsbezug in den Geowissenschaften“, sagt sie. „Also blieb mir Geophysik oder Meteorologie.“ In dem Studiengebiet sei das Verhältnis zwischen den Geschlechtern bei Studierenden und Doktoranden ausgeglichen. Allerdings: Das Problem mit der Gendergerechtigkeit sei erst dann beseitigt, wenn man aufhöre, diese Fragen zu stellen.

Das Institut in Kühlungsborn kennt sie schon länger. „Ich hatte jahrelang über Kooperationen Verbindung zum IAP, weil wir auch thematisch ähnlich gelegen sind“, sagt Claudia Stolle. Das IAP sei ein sehr interessantes, renommiertes Institut. „Es war sehr attraktiv für mich, dahin zu kommen.“

Das ist das Institut Das Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik an der Universität Rostock (IAP) erforscht die Physik der Mesosphäre und unteren Thermosphäre und ist durch nationale und internationale Kooperationen weltweit vernetzt. Es hat seinen Hauptsitz in Kühlungsborn, betreibt eine Außenstelle in Juliusruh und beteiligt sich maßgeblich am Alomar-Observatorium in Nordnorwegen. Etwa 80 Personen sind am Institut beschäftigt, das es inzwischen seit fast 30 Jahren gibt. Seit 1999 leitete es Prof. Dr. Franz-Josef Lübken.

Unter anderem hat sie eine Kampagne im Alomar-Observatorium in Norwegen mit einer Ionosonde betreut. Claudia Stolle hat Erfahrung in der Arbeit mit Satellitendaten. „Ich sehe großes Potenzial, damit die Messungen am IAP noch zu erweitern.“

Weltraumforschung auch in Kühlungsborn

Erweitern will sie die Arbeit des Instituts auch nach oben. Claudia Stolle ist Sprecherin eines Verbundprojekts von 20 Instituten in ganz Deutschland. Unter dem Namen „Dynamic Earth“ beschäftigen sie sich damit, die Daten der Swarm-Mission der European Space Agency (ESA) auszuwerten. Die Leitung des Projekts war bisher am Geoforschungszentrum in Potsdam. „Die nehme ich jetzt zum IAP mit“, sagt die 44-Jährige. Thema der Mission ist das Magnetfeld der Erde.

„Es ist unglaublich spannend, inwieweit – auch was die Höhe betrifft – die Atmosphäre für unser Leben noch wichtig ist“, sagt sie. Durch die Höhen, in denen Satelliten fliegen, müssen zum Beispiel auch GPS-Signale, wie etwa die des europäischen Systems Galileo, erforscht werden. „Die werden stark von den hohen Schichten der Atmosphäre beeinflusst und müssen unbedingt mit untersucht werden. Auch das Weltraumwetter hat nicht ausschließlich mit der Sonne zu tun, sondern mit der Atmosphäre.“ Ein weiterer Aspekt sei der zunehmende Verkehr im Weltraum. „Es gibt jetzt ja auch bemannte fast schon touristische Raumfahrten wie die von Elon Musk. Die gehen bis in 100 Kilometer Höhe. Das ist die Höhe, mit der das IAP sich beschäftigt.“ Der Schwerpunkt werde auf Höhen zwischen 50 und 200 Metern bleiben. Dort sei auch der Klimawandel sehr deutlich nachzuvollziehen.

„Die Atmosphäre ist ein wichtiger Bestandteil der Weltraumforschung“, sagt Claudia Stolle. Sie hat sich bereits in ihrer Doktorarbeit und in der Post-doc-Phase danach mit Weltraumphysik beschäftigt. „Jetzt habe ich die Möglichkeit, das wieder zu verbinden.“ Sie will aber auch versuchen, neue Aspekte einzubringen – wie etwa lokale Messungen weiter im globalen Kontext zu verstehen. „Zum Beispiel ist eine kleine Windhose immer eingebunden in Hoch- und Tiefdruckgebiete.“

Das Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik in Kühlungsborn Quelle: Cora Meyer

Zusammenarbeit mit Instituten in Warnemünde und Neustrelitz

Das IAP sei sehr gut aufgestellt und verfüge über jahrelange Expertise, sagt die Wissenschaftlerin. Viele ihrer Mitarbeiter kennt sie schon seit vielen Jahren. „Ich habe einige schon am IAP besucht und wir haben schon gemeinsam Projekte gestartet.“ Auch an der Universität Rostock, zu der das IAP gehört, habe sie schon Kollegen kennengelernt. Hier wird Claudia Stolle Vorlesungen geben, wie das auch Franz-Josef Lübken getan hat. Dort werde sich aber auf jeden Fall einiges ändern. Am IAP sind einige Abteilungsleiterstellen vakant. Zudem wolle man gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) gemeinsam ein Programm starten. Auch das in Neustrelitz neu gegründete Institut des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) werde eine Vorlesung anbieten. „Rostock wird ein attraktiver Standort für diesen Studienbereich“, sagt Claudia Stolle.

Forschung und Studium in mehreren Ländern

Sie selbst hat ihr Diplom in Toulouse gemacht, in Leipzig promoviert und seit 2013 war sie Leiterin des Geoforschungszentrums. Im Laufe ihrer Karriere verbrachte sie auch drei Jahre als Wissenschaftlerin in Kopenhagen – ohne vorher ein Wort Dänisch zu können. Das hat sich inzwischen geändert. Außerdem spricht Claudia Stolle Französisch und Englisch. „Sprachen zu lernen, macht mir Spaß. Ich finde es schön und wichtig, wenn man in einem Land lebt, die Sprache zu lernen.“ Darüber könne man es ganz anders kennenlernen.

Als Nächstes lernt Claudia Stolle Bad Doberan kennen. Hier wird sie mit ihrer Familie wohnen. Die Meteorologin mag vor allem die Natur. „Ich gehe gerne wandern, auch in den Bergen, oder mache Fahrradtouren.“ Am besten aber gefällt ihr, dass sie in der Nähe des Meeres ist. „Das ist wunderbar.“

Vorgänger bleibt als Wissenschaftler

Ihr Vorgänger, Franz-Josef Lübken, gibt zwar den Chefposten ab, bleibt aber noch am Institut. „Ich habe noch eine Reihe von Aufgaben, bei denen ich Frau Stolle hoffentlich unterstützen kann“, sagt er – und jede Menge wissenschaftlicher Neugier. „Es gibt einige Projekte und Fragen, die ich noch bearbeiten möchte.“

Von Cora Meyer