Kühlungsborn

30 Jahre als Wehrleiter liegen hinter Andreas Wegener. Er war technischer Einsatzleiter beim G8-Gipfel in Heiligendamm und kümmerte sich um eine moderne Ausstattung der freiwilligen Feuerwehr Kühlungsborn. Am Freitag wurde er im kleinen Rahmen verabschiedet und sein Nachfolger, Maik Garkisch sowie sein Stellvertreter Oliver Kupek ins Amt erhoben.

„Es tut mir leid, dass wir wegen Covid-19 die Verabschiedung in so einem bescheidenen Rahmen durchführen“, so Rüdiger Kozian. „Doch wir mussten jetzt handeln, damit es keine Lücke gibt in der Leitung. Danke für deine Leistung in all den 30 Jahren“, sagte er. „Es kommt noch was.“ Damit meinte Kozian die große Verabschiedung. „Ich möchte den Jüngeren Platz machen“, so der scheidende Wehrleiter. „Sie sind jetzt dran.“

Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian (links) dankte dem scheidenden Wehrleiter des Ostseebades, Andreas Wegener. Quelle: Sabine Hügelland

„Wir haben mit Maik Garkisch einen würdigen Nachfolger“, so der Bürgermeister. „Eure Verabschiedung werde ich wohl nicht mehr erleben“, sagte Wegener mit einem Augenzwinkern und Hinblick auf seine 60 jungen Jahre und der Möglichkeit auf ein langes Wirken der neuen Leitung.

Wegener bleibt seiner Wehr als Reservist treu

Drei Jahrzehnte als Leiter und noch ein paar Jahre mehr in der Feuerwehr – Andreas Wegener bleibt auch weiterhin seiner Wehr treu. Er könnte auch nicht anders. Seinem Amt als zweiter Stellvertreter des Kreisbrandmeisters, das er seit an die 15 Jahre innehat, wird er weiterhin nachgehen und als Reservist seiner Kühlungsborner Feuerwehr dienen. Wegener denke gar nicht daran, ganz aufzuhören. „Wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Aber es wird nicht einfacher und die Aufgaben für die Kameraden wachsen“, sagte er.

An den G8-Gipfel erinnert er sich gern: „Ich war damals technischer Einsatzleiter. So was vergisst man nicht. Das erlebt man nur einmal.“

Blumen gab es, eine Urkunde und viele Dankesworte für seine geleistete Arbeit. Damals in der DDR, existierten zwei Feuerwehren in Kühlungsborn: in Ost und in West. Einer seiner Verdienste ist auch die Zusammenlegung.

Als Kind schon feuerwehrbegeistert

Schon als Kind zog es ihn zu den Brandbekämpfern. „Ich wohnte nahe der Wehr in Ost und schaute bei Einsätzen gern aus dem Fenster, um zu sehen, wie lange es dauerte, bis sie ausrückten“, erinnerte sich Wegener. „Es war damals klar, dass ich einmal Feuerwehrmann werden möchte.“ Seine Frau ist Mitglied und sein Schwiegervater war einige Zeit der Wehrleiter. Das ist Feuerwehrleben durch und durch. Da passt nichts anderes mehr rein. Extra Hobby braucht er nicht.

Neue Technik Dank seiner Hartnäckigkeit

Die gesamte Technik wurde unter seiner Leitung erneuert: Acht Fahrzeuge und zwei Boote. „Er war immer hartnäckig, wenn es um Beschaffung neuer Technik und anderes im Interesse der Wehr ging“, sagte der Stadtvertreter Vorsteher Uwe Ziesig. Er gratulierte ebenfalls, wie auch die Bürgeramtsleiterin Stefanie Zielinski.

„Wir sind uns der Verantwortung bewusst, schon weil das Ostseebad recht groß ist, wir viele Hotels haben. Da sind wir ihm mit seinen Forderungen für die Wehr entgegengekommen“, so Ziesig. „Wir sind stolz auf unsere Wehr und haben dementsprechend auch dafür gesorgt, dass sie unterstützt wird.“

Ziesig erinnerte daran, wie nach der Wende und mit Andreas Wegener das Grundstück, dort wo früher eine Werkstoffannahmestelle stand, für den neuen Feuerwehrstandort ausgesucht wurde. „Das Grundstück befand sich in Treuhand. Doch die Zuständigen aus Berlin hatten keine Zeit herzufahren und so wurde ein Flugzeug aus Zweedorf organisiert. Die Frau aus Berlin abgeholt und ihr das Grundstück von oben gezeigt. Sie war sofort überzeugt, dass es das Richtige für uns ist.“

Bürgermeister Rüdiger Kozian (links) ernennt Maik Garkisch zum neuen Wehrleiter der Stadt Kühlungsborn, sowie zum Ehrenbeamten. Quelle: Sabine Hügelland

Maik Garkisch und Oliver Kupke neue Wehrleitung

Das waren abenteuerliche Zeiten nach der Wende, in der so manches möglich wurde. Den Rücken stärkt den Kameraden da auch immer die Familie. Auch bei Maik Garkisch ist das so: „Es kommt ja mehr Verantwortung und Arbeit auf mich zu.“ Der 47-Jährige kam durch seinen Vater mit knapp 18 Jahren in die Wehr, auch seine Brüder und Kinder sind Mitglied. Vor zwei Jahren übernahm er die Stellvertretung. Der 31-jährige Oliver Kupke stieg mit 14 in die Jugendwehr ein, arbeitete vor der jetzigen Ernennung zum Vertreter bereits im Vorstand mit. Die beiden sind gut vorbereitet und wissen, wie viel Arbeit auf sie zukommt.

48 aktive Kameraden, 20 in der Jugendwehr, zwei Reservisten sowie 13 Ehrenmitglieder gehören der Kühlungsborner Feuerwehr an, die seit 1903 existiert.

Von Sabine Hügelland