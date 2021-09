Plüschow

Die Arbeiten der Künstlerin Rico aus Neubrandenburg wirken wie ein dreidimensionales Bilderrätsel im XXL-Format: An der Wand hängen vier großformatige Drucke: Gezeichnet mit einem Grafikprogramm wirken sie wie ein Screenshot, bei dem verschiedene Fenster geöffnet sind. Piktogramme wie Rufzeichen, Worte wie „error“ und „cancel“ zeigen symbolisch die Absurdität im Netz auf, der sich jeder User täglich stellen muss.

Kontrastiert wird die virtuelle Welt durch die Installation „Trotzdem“ – ein Arbeitstisch, auf dem sich unter anderem ein Hammer, Kaffeebohnen, Bohrmaschine und ein übel riechender Lappen befinden, so dass sich der Besucher mitten im Arbeitsprozess wähnt. Was wirkt wie ein Zufall, folgt einer strengen Konzeption.

Alle Nominierten zeigen Arbeiten auf Schloss Plüschow

Für ihre medienübergreifenden, häufig ortsbezogenen Arbeiten hat die Malerin, Fotografin und Objektkünstlerin im Dezember 2020 den Nachwuchskunstpreis für Bildende Kunst in MV erhalten – coronabedingt per Videokonferenz. Die dazugehörige Schau musste verschoben werden und ist seit Sonnabend im Künstlerhaus Schloss Plüschow zu sehen. Unter dem Titel „Hier & Jetzt“ werden bis zum 3. Oktober die Werke aller sechs nominierten Künstler gezeigt – dazu gehören auch Rabea Dransfeld, Lars Heidemann, Charlet Gehrmann, Shirin Goldstein und Maria Konschake.

Zur Galerie In der Schau „Hier und Jetzt“ auf Schloss Plüschow sind bis zum 3. Oktober Arbeiten von Rico., Rabea Dransfeld, Lars Heidemann, Charlet Gehrmann, Shirin Goldstein und Maria Konschake zu sehen.

„Alle haben viel Entwicklungspotenzial. Sie holen sich ihre Themen in der Mitte der Gesellschaft ab. Das zeichnet diese Generation von Künstlern aus“, sagt Miro Zahra, die gemeinsam mit ihrem Mann Udo Rathke das Künstlerhaus Plüschow betreibt. Letzteres stellt auch die Jury für den Nachwuchskunstpreis zusammen, mit dem alle zwei Jahre die junge Künstlerszene im Land gefördert und außerhalb von MV sichtbar gemacht werden soll. Dass es trotz fehlender Kunsthochschule im Land so vielversprechenden Nachwuchs gibt, freut die beiden.

Extrahierte Comic-Seiten

Die Entscheidung für Rico. sei einstimmig gefallen, so Zahra. „Rico. zeigt, wie vielfältig die Instrumente in der zeitgenössischen Kunst genutzt werden können“, sagt Zahra. „Sie legt sich nicht auf Material oder eine künstlerische Methode fest, sondern setzt diese gezielt anhand eines Themas ein, dessen sie sich annimmt. Das ist für eine junge Künstlerin erstaunlich.“ Die 35-Jährige arbeite bereits auf hohem Niveau und könne international durchaus mithalten.

Auch für viele Betrachter sind die Arbeiten von Rico. eine Herausforderung und erschließen sich nicht auf den ersten Blick. Hilfreich ist es da, wenn man weiß, was die Künstlerin inspirierte: Ihre gedruckten Plakate stammen nämlich aus einem Comic, den Rico. seit eineinhalb Jahren im Netz fortlaufend zeichnet. „Daraus habe ich Seiten extrahiert, von denen ich das Gefühl hatte, dass sie als Einzelbild gut funktionieren“, sagt die 35-Jährige.

Die Idee zu dem digitalen Heft sei durch eine Comicseite im Netz entstanden, die geschlossen wurde. „Da habe ich mir zum ersten Mal die Frage nach digitaler Heimat gestellt – also kann meine Arbeit an diesem Ort bleiben oder führen alle Verlinkungen irgendwann ins Leere? In meinem Comic geht es darum, welcher Anteil unseres realen Lebens sich bereits im Internet abspielt und welche Auswirkungen das auf unser soziales Leben hat“, sagt die Künstlerin im Hinblick auf die globale Vernetzung.

„Dieser Tisch ist absolut absurd“

Auch ihre Installation „Trotzdem“ stammt aus einem Comic und stellt mit Haptik und Geruch der Kaffeebohnen quasi das analoge Pendant zur digitalen Welt dar. Auch dabei muss der Betrachter seine Fantasie spielen lassen. Geht es um den verzweifelten Versuch, die Bohnen mit dem Werkzeug „kleinzukriegen“? „Dieser Tisch ist absolut absurd. Wer versucht, nachzuvollziehen, was da passiert ist und wie der Kaffee nachher schmeckt, der kann nicht anders als lachen“, sagt Rico. und schmunzelt.

Digitaler Kunstsalon Die Schau „Hier und Jetzt“ ist vom 5. September bis zum 3. Oktober im Künstlerhaus Schloss Plüschow zu sehen (geöffnet jeweils Di. bis So. von 11 bis 17 Uhr). Der „Digitale Kunstsalon“ ist ein weiteres Format, das das Künstlerhaus Anfang 2021 wegen der Corona-Krise ins Leben rief: Alle drei Wochen gibt es einen zweistündigen virtuellen Kunst-Talk im Netz, bei der ein Kunstschaffender samt Werk vorgestellt wird und Teilnehmer Fragen stellen können. Moderiert werden die Veranstaltungen von Künstlerin Miro Zahra. Interessiertekönnen sich per E-Mail unter: mail@plueschow.de anmelden und bekommen die Zugangsdaten zum Zoom-Videomeeting Termine:9. September, 19 Uhr mit Grafikerin Juliane Laitzsch aus Klein Warin; 20. Oktober, 19 Uhr mit Maler und Grafiker Felix Fugenzahn aus Bobitz; 16. November, 19 Uhr mit Künstler Thorsten Hake-Brandt aus Hamburg

Genau das ist ihr Ansatz. Mit ihren Arbeiten – die sich meist komplett recyceln lassen – drückt sie zugleich eine Haltung aus, bezieht Stellung und bricht dennoch ernste Themen mit Humor wieder auf. „Dem Absurden einen Raum zu geben – das ist ja auch ein politischer Akt“, sagt Rico. Gemeinsam mit ihrer Ehefrau, der Künstlerin Ramona Seyfarth, lebt sie in Neubrandenburg und betreibt eine Galerie auf dem Land in Passentin.

„Preis kam total unerwartet“

Über den Preis habe sie sich sehr gefreut: „Für mich kam er total unerwartet, aber er hat mir viele emotionale Momente bereitet, mir Rückenwind gegeben und mich finanziell durch einige schwere Monate der Corona-Zeit gebracht“, sagt sie rückblickend.

Den klangvollen Namen mit dem Punkt am Ende hat sich die Künstlerin übrigens bereits in der Jugend zugelegt und später als Künstlernamen eintragen lassen. „Der Name, den meine Eltern mir gegeben haben, passte einfach nicht mit den Arbeiten zusammen, die ich mache“, sagt Rico. und lacht.

Von Stefanie Büssing