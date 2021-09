Steffenshagen

Der Himmel ist grau, Regen tröpfelt auf die Autoscheibe. Der Herbst ist da! Doch auf dem Weg durch Steffenshagen ist es plötzlich, als gehe die Sonne auf. In leuchtendem Orange erstrahlt ein ganzer Hof in dem Dorf nahe Bad Doberan. Schon der Vorgarten und die Auffahrt sind mit Kürbissen in den unterschiedlichsten Größen und Farbtönen gesäumt. Auf dem Platz vor dem kleinen Hofladen ist das herbstliche Gemüse in rauen Mengen dekorativ auf Tischen, Bänken und Strohballen drapiert. Mittendrin: Petra Garbe.

Die 60-Jährige ist die Chefin über die Kürbisse „Es ist ein sehr gutes Jahr für Kürbisse, sie sind hervorragend gewachsen“, freut sie sich. Zwar war das Frühjahr bis in den Juni hinein noch zu kühl, doch mit den warmen Sommertagen im Juli seien die Gewächse in die Höhe und Breite geschossen. „Dazwischen immer wieder Regen – das ist es, was die Pflanzen zum Wachsen brauchen.“

Die Auffahrt zum Hof der Familie Garbe in Steffenshagen ist kreativ mit Kürbissen bestückt. Quelle: Foto: Frank Söllner

Kürbisse mögen es warm

Ursprünglich stammt das exotische Gemüse, das bei uns als herbsttypisch gilt, nämlich aus Mittel- und Südamerika. „Kürbisse wollen gleichmäßiges, warmes Wetter“, erklärt Petra Garbe. Deshalb müsse man sie auch rechtzeitig ernten: „Wenn es zu kalt wird, gehen sie kaputt.“ Sorten, die auf diesen Breitengraden gut gedeihen, sollten von der Aussaat bis zur Ernte 90, maximal 100 Tage brauchen. „Es gibt auch Kürbisse, die erst nach 120 Tagen reif sind. Das ist für hier zu lang“, weiß die Expertin.

Anfang bis Mitte Mai bringe sie die Saat aus. „Aufpassen muss man, dass die Pflanzen während der Eisheiligen keinen Frost erwischen. Aber nach dem Säen dauert es ja noch einmal gut zehn Tage, bis sie keimen“, erklärt Petra Garbe. Dann müsse man nur noch auf das Unkraut achtgeben, bis die Blätter alles zugerankt haben.

Joachim Jendrzey kommt aus Thüringen und macht schon seit Jahrzehnten Urlaub an der Ostsee. Auch der Hof der Familie Garbe ist ihm bereits bekannt: "Die Kürbisse lassen ihn jedes Mal herrlich aussehen. So schön wie in diesem Jahr war es aber noch nie." Quelle: Foto: Maria Lentz

Kürbisse aus der Mikrowelle oder als Spaghetti

20 Sorten hat die Landwirtin in diesem Jahr angebaut. Darunter die beliebten und allseits bekannten Hokkaidokürbisse, aber auch Butternut-, Butterkin-, Spaghetti- und Mikrowellenkürbisse. „Butterkins sind Mini-Muskat-Kürbisse, besonders aromatisch und der Renner bei uns“, erzählt sie. Tatsächlich für die Mikrowelle geeignet sind die gleichnamigen Kürbisse: „Einfach oben aufschneiden, nach Belieben befüllen und ab in das Gerät.“ Der Spaghettikürbis lasse sich hervorragend im Ofen zubereiten: „Ebenfalls aufschneiden und nach dem Backen mit der Gabel auskratzen. Das Fruchtfleisch lässt sich in Fäden rausziehen, wie Spaghetti.“

Überwiegend seien unter Petra Garbes Sorten Esskürbisse, doch sie habe auch die für Halloween typischen Schnitzkürbisse. „Dafür eignen sich auch die Riesenzentner, die in diesem Jahr ihrem Namen alle Ehre machen. Ich schätze, unser größter bringt um die 40 Kilo auf die Waage“, sagt sie stolz. Daneben habe sie auch einige Zierkürbisse im Angebot. „Wobei sich viele Kürbisse sowohl zum Dekorieren als auch Essen eignen.“

Eine besondere Sorte Kürbis, die Petra Garbe anpflanzt, ist der Riesenzentner. Wie der Name schon sagt, wird er besonders groß und schwer. Bis zu 50 Kilogramm kann er auf die Waage bringen. Quelle: Foto: Maria Lentz

Zum Dekorieren und Essen: Vielfältige Kürbissorten

So zum Beispiel der Schlangenkürbis. Woher der Name kommt, ist bei seinem Anblick selbsterklärend. „Augen und Zunge rangebastelt und die Schlange macht richtig was her. Ein besonderer Spaß für Kinder“, verrät die Kürbis-Närrin. Daneben lasse er sich sehr gut braten oder dämpfen. Oder die Bischofsmütze: „Ein echter Hingucker als Deko. Schneidet man den oberen Teil ab, kann man die Krempe mit Frischkäse oder Hackfleisch füllen und im Ofen überbacken.“

Kürbis-Tipps hätte Petra Garbe noch unzählige: „Sie sind einfach so unglaublich vielfältig einsetzbar. Als Suppe, Auflauf, Marmelade, im Kuchen, Brot oder Salat.“ Oder zum roh Knabbern, wie Tochter Doreen einwirft. Am liebsten sei ihr dafür der Muskat-Kürbis.

Kürbis-Suppe à la Gisela Die 75-jährige Gisela Lennarz aus Rostock-Diedrichshagen isst schon immer gern Kürbis. Ihre Lieblingssorte ist der Hokkaido, den sie besonders gern zur Suppe verarbeitet. Der OZ hat sie ihre Kreation des Klassikers verraten. Zutaten: 800 Gramm Hokkaido-Kürbis 3 Kartoffeln 1 Zwiebel 750 ml Gemüsebrühe 1 Zentimeter Ingwer 0,5 Teelöffel Curry Saft einer Orange Salz, Pfeffer, Muskat Zubereitung: Zwiebel klein würfeln und in Olivenöl leicht anrösten. Kürbis und Kartoffeln in zwei Zentimeter große Stücke schneiden, zu den Zwiebeln geben, mit Gemüsebrühe auffüllen und 10 bis 15 Minuten köcheln lassen. Tipp: Umso kleiner die Stücken sind, desto schneller wird das Gemüse gar. Gegen Ende der Kochzeit klein geriebenen Ingwer und Orangensaft hinzugeben. Achtung: Jetzt nicht mehr kochen lassen! Alles pürieren und mit Salz, Pfeffer, Curry und etwas Muskat würzen. Tipp: Nach Geschmack kann auch mit anderen Gewürzen verfeinert werden. Auf den Tellern anrichten und mit Schmand, (selbst) gerösteten Kürbiskernen und Kürbiskernöl servieren. Guten Appetit!

Richtige Lagerung entscheidet über Haltbarkeit

Im Schnitt halten sich alle Kürbisse übrigens mindestens vier Monate. „Zierkürbisse manchmal bis zu einem Jahr, wenn sie kühl, trocken und schön sonnig liegen“, weiß die Expertin. In ihrem Hofladen, der immer dienstags und freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet ist, sei das Gemüse bis Weihnachten erhältlich. „Die Hokkaidos können wir bis zum ersten Frost gut in der Scheune einlagern, ansonsten haben wir einen Eiskeller, wo das bunte Gemüse reinkommt.“

Auf den Kürbis gekommen ist Petra Garbe vor zehn Jahren: „Als gelernte Landwirtin wollte ich mich nicht nur um unsere Ferienwohnungen kümmern, während mein Mann die Felder bestellt. Ich wollte etwas für mich haben, woran ich Spaß habe.“ Für den absoluten Herbst-Fan waren da Kürbisse naheliegend. „Die Farben und Formen sind doch ein Wunderwerk der Natur. Wenn ich könnte, wie ich wollte, hätte ich noch viel mehr Sorten“, lacht die 60-Jährige und blättert in ihrem umfangreichen Kürbis-Katalog –immer auf der Suche nach neuer Saat für das nächste Jahr.

