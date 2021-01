Wismar/ Rerik/Kühlungsborn

Der Fischkutter „Caroline“ von Roland Schellers ist am Steg A im Bootshafen Kühlungsborn festgemacht. Auslaufen wird der Reriker vorläufig nicht – wie viele andere seiner Kollegen auch. „Am Fisch liegt es diesmal nicht, Dorsch würde man zurzeit sicher gut fangen. Aber was sollen wir damit? Wir Fischer werden unseren Fang zurzeit nicht los, weil alle Restaurants und Hotels wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind“, sagt der 56-Jährige.

Roland Scheller nutzt den gesamten Monat Januar für die von der Bundesregierung verordnete „Schließungszeit“. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hatte die Schließzeit Ende Oktober vergangenen Jahres neu festgelegt. Boote mit einer Länge über acht Meter müssen im vorgegebenen Zeitfenster, zum „Schutz des Dorschbestandes“ in Gebieten der Ostsee für insgesamt 30 Tagen stillgelegt werden. Die Schließungszeit kann in Blöcken von mindestens zehn Tagen im Januar oder vom 1. April bis zum 14. Mai genutzt werden.

Küstenfischer und Gastronom: Roland Scheller aus Rerik. Quelle: Nadine Sorgenfried

Die befristete Stilllegung ist laut Verordnung eine Voraussetzung, um überhaupt Unterstützungsleistungen beantragen zu können. „Ich habe mich entschieden, das in einem Durchgang zu machen. Dann bleibt der Kutter eben den ganzen Januar im Hafen. Im Februar können wir dann wieder anfangen zu fischen“, sagt Roland Scheller.

Reriker ist Fischer und Gastronom

Ob sich dann die Rahmenbedingungen wesentlich gebessert haben, bleibt fraglich. Mindestens noch bis Mitte Februar dauert der Lockdown an. Und das bereitet Roland Scheller ein weiteres Problem. Er ist nicht nur Fischer im Haupterwerb in vierter Generation. Scheller betreibt im Ostseebad Rerik als Familienunternehmen auch seine eigene Erlebnisräucherei.

Vor 15 Jahren hatte er den Betrieb am Stadtrand von Rerik eröffnet. In seinem Restaurant mit 50 Innen- und 20 Außenplätzen verwertet er den selbst gefangenen Fisch bis zu 100 Prozent und er zeigt und erklärt den Gästen bei speziellen Führungen auch, wie und wo der Fisch gefangen und verarbeitet wird.

Fischer Roland Scheller und sein Schwiegersohn Peter Scheller sind ein gut eingespieltes Team. Quelle: Nadine Sorgenfried

Bis zu dreimal in der Woche fahren er und sein Schwiegersohn Peter Scheller sonst in den Wintermonaten raus, um Nachschub an fangfrischem Fisch für Gaststätte und Räucherei zu holen. „Wenn wir selbst auch nicht öffnen können, nützt uns der beste Fang nichts“, meint Scheller. Außerdem hat er für einen möglichen Re-Start seines Gastronomiebetriebes noch Fisch aus Herbstfängen eingefroren. „Der muss erstmal aufgebraucht werden.“

Fischerei in der Krise

Überschüssigen Fang würde der Reriker aber sonst auch bei der FG Wismarbucht los, deren Mitglied er ist. Die Fischereigenossenschaft vermarktet die begehrte Ware aus der Ostsee und verkauft sie größtenteils an Großhändler sowie an Gastronomen und Hotels in ganz Norddeutschland und im eigenen Geschäft in Wismar. Der Handel mit Fisch aus der Ostsee hat eine lange Tradition in der Hansestadt und hat im Mittelalter viele ihrer Bewohner reich gemacht.

Heute steckt die Fischereibranche Mecklenburgs in der Krise – und das nicht nur wegen Corona. Darüber täuschen auch die Transporte der FG nicht hinweg, die ab und zu für die Auktion im niederländischen Lauwersoog zusammengestellt werden. Im November und Dezember vergangenen Jahres gelangte so von Mecklenburger Fischern gefangener Ostseefisch in die Niederlande.

„Aber solche Touren müssen sich auch lohnen. Das heißt, es muss dann auch genug frisch gefangener Fisch da sein“, betont Ilona Schreiber von der Fischgenossenschaft (FG) Wismarbuch. Die Geschäftsführerin der FG Wismarbucht berichtet, dass Hotels und Gaststätten sonst 90 Prozent des Absatzes ausmachen. Da würde der Verkauf über die Auktion momentan etwas Entlastung bringen.

90 Prozent des Absatzes durch Hotel und Gaststätten

Aber nicht nur der Absatzverlust wegen der Pandemie trifft die Branche hart. „Die von der EU vorgegebenen Fangquoten sind immer noch unser größtes Problem“, sagt die Chefin der Genossenschaft. Sie weiß: Mit der Quote im Nacken sind die Fischer angehalten, sich ihre Fänge übers Jahr gut einzuteilen. Deshalb nützt es ihnen auch nicht viel, wenn sie jetzt tonnenweise Dorsch aus der Ostsee holen und an die Holländer verkaufen könnten. Im schlimmsten Fall wäre dann, wenn vielleicht im Frühjahr und Sommer wieder Urlauber ins Land kämen, die behördlich erlaubte Fangmenge erreicht. Dann müssten die Köche in den Restaurants fangfrischen Ostseefisch von der Speisekarte streichen.

Etwas mehr Dorsch, noch weniger Hering

Aber ganz präzise wissen zurzeit weder die Berufsfischer noch die Geschäftsführerin der Genossenschaft, wie hoch ihre eigene Quote für das laufende Jahr überhaupt ist. Ilona Schreiber erklärt: „Das läuft immer so ab, dass uns Ende Dezember von der zuständigen Behörde erst einmal eine Basisquote mitgeteilt wird, auf deren Grundlage wir anfangen können zu fischen. Der richtige Bescheid erfolgt dann bis zum April.“

Die Basisquote für den Dorsch liegt bei zunächst einmal 80 Prozent des Anteils aus dem Vorjahr. „Da betrug unsere Quote 29,3 Tonnen“, berichtet Ilona Schreiber. Da aber die zulässige Fangmenge für die westliche Ostsee von der EU-Kommission für 2021 von insgesamt 3806 Tonnen auf nunmehr 4000 Tonnen erhöht wurde, geht sie davon aus, dass im April-Bescheid ein besserer Wert steht. Den größten Teil davon würden die Kollegen ohnehin erst im Herbst fischen.

Ilona Schreiber, Geschäftsführerin der Fischereigenossenschaft Wismarbucht e.G. Quelle: OZ-Archiv

Viel größere Sorgen bereitet Ilona Schreiber die Quote für den Hering, den einstigen Brotfisch der Ostseefischer. Schon 2020 war die erlaubte Fangmenge für die FG gegenüber dem Vorjahr drastisch gekürzt worden. Für 2021 hat die EU noch mal eine 50-prozentige Reduzierung beschlossen. Das würde dann bedeuten, dass sich die erlaubte Menge von 11,6 Tonnen Hering wahrscheinlich nochmals halbiert. „Das Heringsfischen lohnt sich für unsere Mitglieder faktisch nicht mehr“, erklärt die FG-Chefin. Den limitierten möglichen Ertrag muss sie unter 24 Küstenfischern aufteilen. Zwölf davon üben das Handwerk im Hauptberuf aus.

Reserven bald aufgebraucht

Auch Roland Scheller will sich sein Fanglimit für Dosch und Hering gut einteilen, damit er seinen Gästen im eigenen Restaurant weiterhin auch fangfrische Ware anbieten kann. „Aber ich befürchte, dass es noch eine Weile dauern wird, bis wir wieder öffnen können. Wenn wir Pech haben, bleibt Ostern noch alles zu.“

Seine Angestellten sind seit November in Kurzarbeit. „Das mit dem Kurzarbeitergeld ging relativ rasch über die Bühne“, berichtet der Reriker. Die Soforthilfe, die es beim ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr zur Abdeckung von Betriebskosten gab, habe er erhalten. Aber für den Lebensunterhalt und nötige Investitionen müssen zurzeit Rücklagen „aus besseren Zeiten“ herhalten.

Lange könne man so aber nicht mehr durchhalten, sagt Scheller. „Bis Ende März komme ich vielleicht noch hin. Wie es danach weitergehen soll, weiß ich auch nicht!“

Von Rolf Barkhorn