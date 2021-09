Küstenfischer in MV vor dem Aus? Quoten zwingen Fischer an die Leine

Rostock

Auf die Ostseefischer in Mecklenburg-Vorpommern kommen harte Zeiten zu: Nach der Fangstopp-Empfehlung für den Hering droht nun ein ähnlich dramatisches Szenario auch für den Dorsch. Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) empfiehlt für das kommende Jahr, die Quote für den Dorsch in der westlichen Ostsee um 88 Prozent abzusenken.

In der westlichen Ostsee dürften dann von den dänischen, deutschen, schwedischen und polnischen Berufs- und Freizeitfischern nur noch 698 Tonnen Dorsch gefangen werden. Zum Vergleich: In diesem Jahr liegt die erlaubte Fangmenge bei 5300 Tonnen, davon 4000 Tonnen für die Berufsfischer.

Krise der Küstenfischerei verschärft sich

„Das würde das Aus für die Kutter- und Küstenfischerei in Mecklenburg-Vorpommern bedeuten“, kommentierte Ilona Schreiber, Chefin des Landesverbandes der Kutter- und Küstenfischer, die ICES-Empfehlung. Im Mai hatte sich der ICES bereits für einen Fangstopp für den Hering ausgesprochen, dessen Quoten sich auf einem historischen Tiefstand bewegen.

Verbindlich entschieden wird über die Fangquoten im vierten Quartal durch den EU-Ministerrat. Die Einschätzung der Experten gilt dafür aber als Grundlage. „Ich hoffe, dass Brüssel der Empfehlung nicht folgt“, so Schreiber.

Backhaus rechnet mit weiteren Betriebsaufgaben

Fischereiminister Till Backhaus (SPD): „Es ist damit zu rechnen, dass unter den Bedingungen der Fischerei für 2021 und danach weitere Unternehmen aufgeben werden – das ist eine äußerst bedauerliche Entwicklung.“ Er gehe davon aus, dass Bund und die beiden Küstenländer diesen äußerst schmerzhaften Prozess weiter mit Abwrackmaßnahmen und für die verbleibenden Betriebe mit zeitweiligen Stilllegungsmaßnahmen begleiten werden.

Kritik an Backhaus kommt von der Fischerei. „Die Politik hat Hilferufe der Fischerei nicht ernst genommen. Das Aus der Kutter- und Küstenfischerei ist politisch gewollt“, so Schreiber.

Hering und Dorsch sorgen als Hauptfischarten für die wichtigsten Erlöse der Fischer in Mecklenburg-Vorpommern. Als Gründe für die drastische Reduzierung der Dorsch-Fangmenge führt der ICES die seit Jahren schlechten Nachwuchsjahrgänge an. Zudem seien die Tiere aufgrund bislang nicht bekannter Umwelteinflüsse leichter und offenbar im Wachstum gestört, sagte der Direktor des Thünen-Instituts für Ostseefischerei und ICES-Mitglied, Christopher Zimmermann. Dies führe dazu, dass sich der Bestand im „roten Bereich“ bewege, also für längere Zeit wirtschaftlich nicht mehr nutzbar sei.

Nur noch Beifang möglich

Werden die Quoten wie von der Wissenschaft empfohlen im Oktober festgezurrt, würde dies eine faktische Einstellung der Berufsdorschfischerei bedeuten. Mit knapp 700 Tonnen für die westliche Ostsee sei die Quote so niedrig, dass sie letztendlich nur noch als Beifangquote für die Plattfisch-Fischerei reiche, so Zimmermann.

Von Martina Rathke