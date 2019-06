Prerow

Was für Ahrenshoop die Kunst, für Zingst die Fotografie, ist für Prerow der Humor. Am Sonnabend, 22. Juni, wird in dem Ostseebad das 12. Karikaturen-Festival „ Cartoonair am Meer“ eröffnet. Gut 220 wetterfeste Karikaturen von 66 Cartoonisten sind unter freiem Himmel im Garten des Kulturkatens bis Mitte September zu sehen. Wie in jeder Saison gibt es ein Motto, das die thematische Klammer der Schau umreißt. „Schlaue Bilder – Man-lernt-nie-aus-Cartoons“ lautet es in diesem Sommer. Sozusagen eine satirische Hommage an das Leben als endloser Fortbildungskurs, inklusive aller Sackgassen, Verirrungen, Missverständnisse, skurrilen Auswüchse und tieferen Einsichten à la „Eigentlich finde ich Schule doof, aber sie macht sich gut im Lebenslauf“ (Schilling & Blum-Cartoon).

Der Initiator einer Erfolgsgeschichte

Wolfgang Kleinert (65) ist der Mann, ohne den es Cartoonair nicht gäbe. Der Leiter der Berliner Cartoonfabrik, der es schon als Kind schätzte, wenn Zeichner Geschichten ohne Worte erzählen konnten, und später beim Satiremagazin „Eulenspiegel“ als Redakteur arbeitete, meinte bei einem Urlaub in Prerow: „Nur in der Sonne zu braten – das ist doch langweilig.“ Oder zu humorlos. Folglich initiierte Kleinert sein erstes Festival, woraus sich nun schon das volle Dutzend ergibt. Obwohl die Ausstellung mitunter den Naturgewalten trotzen muss – Regen, Wind und pralle Sonne. Doch das gehört zu Deutschlands wohl einzigen Cartoon-Freiluft-Festival wie das Rahmenprogramm: Cartoon-Workshops, -Liveshows und die Wahl des Publikumspreises. Mit dabei sind unter anderem Michael Holtschulte aus Herten ( Nordrhein-Westfalen), FIL alias Philip Tägert aus Berlin, Mario Lars aus Schwerin, Marko Tschirpke aus Rathenow ( Havel) Stammgast Horst Evers aus Berlin oder der Dortmunder Kabarettist und Buchautor Bernd Gieseking.

Ein Cartoonist schiebt Kassendienst

Zum Beispiel Mario Lars. Der 54-Jährige ist Stammgast beim Festival, zeigt Cartoons, bestreitet eine Abendshow, leitet einen Workshop und ist für eine Woche Kassenwart vom Dienst. „Ich verkaufe dann die Tickets und bin dann sehr nah an den Gästen“, sagt der Schweriner, der schon für viele überregionale Blätter und die OZ häufig politische Themen satirisch (be)zeichnete. Worauf freut sich Mario Lars besonders? „Auf den Kassendienst – das ist total lustig, mit mir ist alles lustig, ich mache auch Beerdigungen lustig“, antwortet der Satiriker. Sind alle Cartoonisten fröhliche Zeitgenossen? „Es gibt viele, die sind eher introvertiert, aber alle sind frei von Neid auf Kollegen – Veranstaltungen wie in Prerow sind wie unfassbar gute Familientreffen.“ Dazu die Ostsee in Reichweite. „Ich gehe aber erst ab einer Wassertemperatur von 22 Grad baden“, betont Mario Lars. Vorher geht es höchstens mit den Füßen ins Meer.

„Unsere Ausstellung ist in diesem Jahr pädagogisch besonders wertvoll“, scherzt Cartoonair-Erfinder Wolfgang Kleinert. Aber jetzt mal ernst: Was kann man als erfahrener Ausstellungsmacher überhaupt noch lernen? „Ich habe unter anderem in diesem Jahr dazugelernt, dass das Alter, je älter man wird, einem gar nicht so alt vorkommt, wie man als junger Mann mal gedacht hat.“

Programm & Eintritt Adresse: Prerow, Waldstraße 42 (im Garten des Kulturkatens) Öffnungszeiten: täglich 11 bis 19 Uhr (22.6. bis 15.9.) Eintritt: 2,50 Euro Cartoon-Workshops: 25.6. um 10.30 Uhr mit Michael Holtschulte (10 Euro) 30.7. um 10.30 Uhr mit Mario Lars (10 Euro) Shows & Veranstaltungen 23.6. um 11 Uhr Jubiläumsrundgang (bis 12 Uhr freier Eintritt) 27.6. um 20 Uhr mit Michael Holtschulte (10 Euro) 3.7. um 17 Uhr Bernd Gieseking, Seemannsgarn für Kinder (5 Euro), um 20 Uhr Seemannsgarn für Erwachsene (18 Euro) 17.7. um 20 Uhr FIL (18 Euro) 31.7. um 20 Uhr Mario Lars (13 Euro) 14.8. um 20 Uhr Horst Evers (20 Euro) 28.8. um 20 Uhr Marco Tschirpke (18 Euro) 13.9. 19.30 Uhr Die große Cartoon-Live-Nonstop-Show (freier Eintritt) 14.9. Cartoonisten zeichnen live (freier Eintritt) 15.9. 11 Uhr Publikumspreis (freier Eintritt) Internet: www.cartoon-am-meer.de

Klaus Amberger