Kulturministerin Matrin: Kultur in MV in der Warteschleife

Rostock

Kulturministerin Bettina Marin (SPS) antwortet auf Fragen von OZ-Chefredakteur Andreas Ebel.

Die Kultur befindet sich im Corona-Lockdown. Der Frust bei den Kulturschaffenden ist groß. Viele verstehen nicht, warum in Berlin und Weimar Einrichtungen öffnen dürfen, bei uns aber alles dicht sein muss. Warum machen Sie bei uns nicht mehr Kultur möglich?

Die Schließungen sind ein schmerzlicher Schritt. Ich kann die Enttäuschung verstehen, dass es wieder zur Schließung von Kulturstätten kam, aber es war notwendig. Aufgrund einer enorm angespannten Lage auf den Intensivstationen mussten Kontakte reduziert werden. Das sah in Berlin und anderen Bundesländern anders aus. Wir beraten jetzt, wie sich Omikron auswirken wird. Im Moment beobachten wir leider einen starken Anstieg der Infektionszahlen. Parallel arbeiten wir auch an Öffnungsszenarien. Dazu sind wir mit den Vertretern der Kultur im engen Austausch. Die Kultur braucht Planungssicherheit. Theater und Museen können nicht morgen öffnen und ein paar Tage später wieder schließen oder umgekehrt. Die wollen wir – wenn es die Pandemielage zulässt – auch geben.

Was ist realistisch? Wann könnte es im Kulturbereich wieder losgehen?

Für mich ist klar, dass die Kultur an erster Stelle steht, wenn Öffnungsszenarien absehbar sind. Kultur ist Grundversorgung und gerade in dieser schwierigen Zeit wichtig für die Gesellschaft. Das haben wir in den vergangenen zwei Jahren gelernt: Kultur ist mehr als Freizeitgestaltung. Schließungen in der Kultur sind schon ein sehr grundlegender Eingriff.

Halten Sie es für realistisch, dass die Kultur im März wieder starten kann?

Wir sehen gerade, dass uns die Omikron-Welle packt, die konkreten Auswirkungen können wir aber noch nicht absehen. Da kann ich mich heute nicht auf einen Zeitpunkt für Öffnungen festlegen. Aber nochmal: Sobald das möglich ist, werden wir eine Perspektive für die Kultur schaffen.

20 Millionen Euro für den MV-Schutzfonds Kultur

Neben den großen staatlichen Betrieben wie dem Volkstheater in Rostock oder dem Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin gibt es zahlreiche private Kultureinrichtungen, die besonders unter der Situation leiden. Wie helfen Sie denen?

Die wichtigste Aufgabe der Kulturpolitik in der nächsten Zeit wird es sein, die vielen Initiativen und freien Träger aus der Pandemie zu begleiten und langfristig zu sichern. Während der Pandemie haben wir als Land einen Rettungsschirm gespannt. 20 Millionen Euro für den MV-Schutzfonds Kultur sind für uns viel, viel Geld. Dieses Hilfsprogramm haben wir bis Mitte des Jahres verlängert. Auch der Bund unterstützt die Kultur mit einem Bundesfonds über 2,5 Milliarden Euro.

Die Pandemie sorgt dafür, dass wir unsere Freizeit anders gestalten. Ohne Kino und Theater, dafür mit Streamingdiensten wie Netflix und Amazon Prime, die die Gewinner der Pandemie sind. Werden unsere Kinos wirtschaftlich überleben?

Dafür müssen wir alles tun. Wir haben insgesamt einen starken Digitalisierungsschub erfahren, was besonders in der Arbeitswelt, an Schulen, Hochschulen, aber auch in der Kultur zu spüren ist. Das ist ein positiver Nebeneffekt der Pandemie, aber wir haben auch alle gemerkt, dass es kein hundertprozentiger Ersatz sein kann. Das Erlebnis im großen Kinosaal ist ein anderes als mit Netflix auf der Couch. Ich werde mein erstes Konzert nach dem ersten Lockdown in der Wismarer Konzertkirche nie vergessen. Mir liefen die Tränen, so schön war es, Kultur endlich wieder live zu erleben.

Regelstudienzeit verlängert

Neben der Kultur sind Sie für die Hochschulen im Land verantwortlich. Während bei den Schulen die Landesregierung immer sagt, dass Unterricht möglichst in Präsenz stattfinden soll, hört man das bei den Hochschulen nicht. Viele Studentinnen und Studenten im dritten oder vierten Semester haben noch nie einen Hörsaal gesehen. Warum gelten für Schulen und Hochschulen andere Regeln?

Auch an der Hochschule hat die Präsenzlehre Priorität. Ich war sehr froh, dass die Hochschulen das Wintersemester in Präsenzlehre gestartet haben. Das hatte in den ersten Wochen auch gut begonnen. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht abzusehen, dass sich die Pandemie so entwickelt, dass größtenteils wieder ins Digitale gewechselt werden musste. Es ist eine große Leistung der Universitäten und Fachhochschulen, dass sie so viel Flexibilität an den Tag gelegt haben und in den vergangenen zwei Jahren überhaupt ein Studium anbieten konnten. Da jetzt der Lehrbetrieb wieder digital abgehalten werden muss, habe ich erneut die Regelstudienzeit verlängert. Denn die Studierenden brauchen Planbarkeit und sollen nicht die Leidtragenden sein. Ich selbst habe einen Sohn, der die ersten Semester begeistert studiert hat. Dann kam die Pandemie und er fiel in ein Loch. Es ist nicht für alle einfach, zu Hause am Bildschirm zu sitzen. Studieren ist der Austausch mit anderen Menschen. Im Medizinstudium waren wir fast durchgängig in Präsenz. Ich hoffe, dass das bald auch für die anderen Studiengänge gilt.

Bleiben wir bei den Universitäten. In der Justiz in MV fehlen in den nächsten Jahren Hunderte Richter, Staatsanwälte, Justizangestellte. Warum führen Sie neben Greifswald nicht auch in Rostock die Ausbildung zu Volljuristen ein?

In Greifswald gibt es genügend Jura-Studierende für unseren Bedarf. Allerdings bleiben viele nach dieser Ausbildung nicht im Land. Wir werben für die guten Berufsmöglichkeiten im Land. Wir versuchen die Durchlässigkeit zum Good-Governance-Studium in Rostock zu verbessern. Wir müssen mehr unserer Studierenden nach ihrem Abschluss im Land halten.

Uns fehlen auch Lehrer und Mediziner. Müssen wir nicht insgesamt viel mehr ausbilden und vielleicht auch Studienpläne entschlacken? Beispielsweise Geschichtsstudenten auf Lehramt vom für viele abschreckenden Latinum befreien?

Das haben wir gerade verändert. Die Realschullehrer brauchen das nicht mehr. Und wir bilden bereits mehr Lehrkräfte aus und werden die Lehrerausbildung reformieren.

Und Gymnasiallehrer brauchen das weiterhin?

Ja.

Ich möchte aber noch etwas zu den Medizinern sagen. Wir sind das Bundesland mit den meisten Medizinstudierenden anteilig an der Bevölkerung. Bundesweit werden 200 000 Ärzte ausgebildet. Im Bund wird darüber debattiert, diese Zahl auf 250 000 zu erhöhen. Das würde uns natürlich auch helfen, wenn andere Bundesländer mehr ausbilden. Wir brauchen in MV außerdem gute Weiterbildungsmöglichkeiten für Mediziner, damit sie auch hier im Land Fachärzte werden können und in MV bleiben. Auch mit Anreizen wie beispielsweise der Landarztquote wollen wir sie im Land halten.

Sie sind auch Europaministerin. Ist das nur ein schicker Eintrag auf der Visitenkarte oder was bringt es unserem Bundesland?

Die Außenpolitik ist Bundesangelegenheit. Aber so viele Dinge in unserem Alltag haben mit Europa zu tun: Radwege, Straßen, Kultur, Gebäude, Schulsozialarbeiter … Überall stecken Mittel aus Europa drin. Auch die Forschung an unseren Hochschulen ist stark durch die EU finanziert. Das birgt große Entwicklungschancen für unser Land.

Haben Sie ein Beispiel?

Wir haben die Landesexzellenz-Initiative, mit der wir besondere wissenschaftliche Leuchtturmprojekte fördern. Das ist nahezu vollständig europäisches Geld. So können wir unsere Spitzenforschung mit europäischen Mitteln fördern. Sobald es die Pandemie zulässt, plane ich, in Brüssel erste Gespräche zu führen, beispielsweise mit der EU-Kommissarin für Forschung. Ich möchte durch persönlichen Einsatz als Ministerin in Brüssel viel für unser Land rausholen. Man muss auch ein bisschen Klinken putzen auf europäischem Parkett.

Kultur im ländlichen Raum fördern

Welche drei wichtigsten Vorhaben wollen Sie am Ende dieser Legislaturperiode umgesetzt haben?

Wichtigste Aufgabe in der Kulturpolitik ist, dass wir unsere vielfältige Kulturszene in dieser schwierigen Zeit zusammenhalten und für die Zeit nach der Pandemie sichern. Dass wir dafür eine gute Förder- und Beratungsstruktur im Land weiterentwickeln. Mir ist wichtig, dass wir die Kultur im ländlichen Raum unterstützen. Sie leistet einen wichtigen Beitrag für den Zusammenhalt und unsere Demokratie.

Wir werden den digitalen und ökologischen Wandel mit Wissenschaft und Forschung begleiten. Dafür erarbeiten wir eine Forschungs- und Wissenschaftsstrategie für unser Land. Die Landesregierung steht zu ihren beiden Standorten der Universitätsmedizin Rostock und Greifswald – sie zu stärken wird uns in den kommenden Jahren beschäftigen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Von Andreas Ebel