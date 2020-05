Rostocker FiSH-Festival im Netz: So können Sie die Filme sehen und abstimmen

Rostock

Das FiSH zieht ins Netz um. Das Kurzfilmfestival, bei dem sich seit 2004 im Rostocker Stadthafen jedes Frühjahr mehr als 3000 junge Filmemacher und Besucher aus ganz Deutschland und dem Ostseeraum tummeln, hat die Spielorte vom Mau-Club und Lichtspieltheater Wundervoll in der Frieda23 kurzerhand ins Internet verlegt.

Die Kinositze bleiben in diesem Jahr wegen der Corona-Krise leer. Die Festivalmacher hoffen dafür auf umso mehr Kurzfilm-Fans im Netz. Denn alle Filme sind vom 1. bis 8. Mai online über die Video-Plattform Vimeo zu sehen. Und: Zuschauer können dort auch über ihren Lieblingsstreifen abstimmen.

Anzeige

45 Kurzfilme werden gezeigt

Gezeigt werden 45 Kurzfilme in drei Blöcken. Die Filmemacher selbst kommen dort in kurzen Frage-Antwort-Clips auch zu Wort. Zudem werden Jurygespräche und Rezensionen online gestellt – zum Teil live übertragen. Die Programmblöcke selbst können jeweils für 2 Euro ausgeliehen werden. Die Einnahmen daraus fließen direkt in den Publikumspreis. Die offizielle Preisverleihung ist am 8. Mai im Livestream zu sehen.

Weitere OZ+ Artikel

Verena Fink aus dem Festivalteam hat sich vor allem um die Filmblöcke zum „Jungen Film“ gekümmert. In diesen beiden Blöcken sind allein 32 Filme zu sehen. Eine Auswahljury hatte diese im Februar aus insgesamt 550 Einsendungen zusammengestellt. „Darunter sind viele experimentelle Filme“, verrät die 19 Jährige Tirolerin, die beim FiSH-Festival ihren Europäischen Freiwilligendienst leistet.

Meisten Filme von Studenten

Szene aus: "In den Binsen". Die Berlinerin Clara Zoe My-Linh von Arnim führte Regie bei dem Kurzfilm, der im Block 1 gezeigt wird. Quelle: Clara Zoe My-Linh von Arnim

Saara Mildeberg, die ebenfalls im Europäischen Freiwilligendienst beim FiSH ist, hat sich überwiegend um die Filme in der Kategorie „OFFshorts – Young baltic cinema“ gekümmert. Seit 2005 Jahren wirft das FiSH einen Blick auf die junge Filmszene eines Ostsee-Anrainerstaates. In diesem Jahr startete daraus der baltische Kurzfilmwettbewerb „OFFshorts“ für Filmschaffende bis 26 Jahren im Südbaltikum. Saara Mildeberg, selbst Estin, zeigt sich von den Einreichungen aus acht Ländern begeistert.

Unterschiedliche Stile im Baltikum

In "My finest work" von Pablo König aus Tuttlingen wollen zwei Freunde ihre Zeit an einem verregneten Tag totschlagen. Quelle: Pablo König

Dass das Festival in diesem Jahr ganz anders aussieht, war für die Macher eine Herausforderung. „Wir wollten auf jeden Fall eine Alternative anbieten“, berichtet FiSH-Sprecher Patrick Hinz. Weil das Festival nun nur online läuft, würden sich aber ganz neue Möglichkeiten bieten, die Leute zu erreichen. „Auch europa- oder weltweit. So gelingt es vielleicht, dass sich Menschen zusammenfinden, die es sonst nicht getan hätten“, sagt Patrick Hinz.

Alle Filme und das Programm sind vom 1. bis 8. Mai unter www.fish-festival.de zu sehen.

Lesen Sie auch:

Von Michaela Krohn