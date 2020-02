Rostock

Mit feuchtfröhlichem Piraten-Kraftgesang haben Mr. Hurley & Die Pulveraffen, wie sich die Geschwister Simon, Christoph, Johannes und Esther Erichsen aus dem „karibischen Osnabrück“ nennen, am Freitagabend mehr als 500 Besuchern im Rostocker Mau-Club eingeheizt. „Grog‘n‘Roll“ nennen sie die Musik, mit der die Band seit 2009 in ganz Deutschland auftritt und Seeräuberromantik mit dem dazugehörigen Genuss von Rum, Grog und anderen Spirituosen auf der Bühne zelebriert.

Kopftücher und Augenklappen im Publikum

Ihre Texte sind heiter, wie die Titel selbst, wenn es etwa um „Schrumpfkopf im Rumtopf“ geht oder das Publikum „Achtung, fertig, prost“ mit grölt. Fünf Studioalben hat die Combo bereits veröffentlicht, die so schöne Namen, wie „Affentheater“, „Grog’n’Roll“, „Voodoo“, „Tortuga“ und – wie im aktuellen Fall – „Leviathan“ heißen. Letzteres beschreibt ein Seeungeheuer, das unter dem Wasser lebt – ein Krake. „Leg dich nicht an mit dem Leviathan“ singen die Rostocker Fans und einige von ihnen haben sogar Kraken aus Plüsch dabei. Andere tragen Piratenmützen, Kopftücher oder auch Augenklappen. Und immer wieder skandieren sie „Noch ein Pfeffi!“, der Mr. Hurley und seinen Pulveraffen dann tatsächlich auf der Bühne serviert wird – in Sektgläsern.

Zur Galerie Mr. Hurley und die Pulveraffen, eine fröhliche Piratenband aus Osnabrück, haben am Freitag ihre Leviathan-Tour im Rostocker Mau-Club begonnen. Die OSTSEE-ZEITUNG zeigt Impressionen vom Konzert.

All das passt zu Liedern, wie „Santa Sangria“ oder „Schlechtes Vorbild“. Der offizielle Teil des Abends endet mit den Zeilen „Wir laufen voll, wie unser Kahn. [...] Wir feiern unser’n Untergang.“ Und doch weiß das Publikum, dass das Konzert nicht endet, ohne das unvermeidliche „Blau wie das Meer“. Doch zuvor präsentieren die Pulveraffen ein Medley aus Partyhits verschiedener Stilrichtungen, von „Blau blüht der Enzian“ über „Whisky in the Jar“ und „The Irish Rover“ bis hin zu „The Ring of Fire“ und der bejubelten gesungenen Ansage „Wir sind ganz klar gegen Nazis“.

Man wolle im nächsten Jahr wieder kommen, erklärt die Band auf der Bühne. Ein heiterer Abend dürfte es in jedem Fall wieder werden.

Von Ove Arscholl