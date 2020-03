Die Piratenband Mr. Hurley & Die Pulveraffen gibt seit 2009 Konzerte mit Seemannsgarn und heiteren Texten über Seeräubergeschichten. Jetzt hat sie erstmals eine Tournee in Rostock eröffnet. Mehr als 500 Fans sind am Freitagabend in den Mau-Club gekommen, um mit den vier Geschwistern aus Osnabrück zu feiern.