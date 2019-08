Kultur Märchen - Wo das wahre Schneewittchen lebte – und starb „Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg“ - so schreiben es die Gebrüder Grimm in ihrem Märchenbuch. Auch das historische Vorbild von Schneewittchen ist schon lange gestorben. Ihr Grabstein aber ist nun wieder aufgetaucht.

In dem Schloss in Lohr am Main ist Maria Sophia von Erthal aufgewachsen, die für das historische Vorbild für das Märchen „Schneewittchen“ gehalten wird. Lohr am Main wird deshalb auch „Schneewittchenstadt“ genannt. Quelle: Barbara Grimm/Spessartmuseum/dpa