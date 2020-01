Sanitz

Drei Fragen an Julia Neigel

Was ist das Besondere an Wohnzimmerkonzerten?

Es ist für mich erst das zweite Mal, dass ich so etwas mache. Aber es ist ein tolles Gefühl, denn man kommt in eine ganz private Atmosphäre, manchmal gibt es sogar selbst gemachten Kartoffelsalat. Man kann die Freude der Menschen über unseren Auftritt hautnah erleben. Das fühlt sich schön an, so nah am Glück des Publikums zu sein. Außerdem mag ich es, wie bunt zusammengewürfelt die Lieder für unser kleines Wohnzimmer-Set sind. Und ich freue mich, dass ich das mit so tollen Kollegen erleben kann.

Du singst derzeit mit Anna R. bei der Band Silly. Wie kamst du zur Band?

Das lief über Dieter (Anm. d. Redaktion: Gemeint ist Dieter Birr alias „Maschine“ von den Puhdys). Auf seinem Soloalbum „Maschine“ habe ich das Lied „Regen“ mit ihm gesungen. Und so habe ich Uwe Hassbecker von Silly kennengelernt, der ebenfalls auf Dieters Album Gitarre gespielt hat. Dieter hatte sich damals als „Maschine“ vorgestellt, wie ihn auch alle seine Kollegen nennen. Aber ich bin ja im Westen groß geworden und habe erst nach der Wende angefangen, mich mit seiner Musik zu befassen. Und darum habe ich ihn gefragt, ob ich ihn wohl Dieter nennen dürfe. Seitdem bin ich wohl die einzige, die Dieter zu ihm sagt.

Du selbst bist früher als Jule Neigel aufgetreten. Warum jetzt Julia?

Julia ist der Name, der in meinem Pass steht. Und ich habe mir Ende der 90er eine musikalische Pause gegönnt, in der ich über viele Dinge in meinem Leben nachgedacht habe. Auch über den Namen Jule. Und dabei fiel mir auf, dass mir diesen Spitznamen ursprünglich ein paar doofe Jungs in der Schule verpasst hatten. Ich war damals als Russlanddeutsche in die damalige BRD gekommen und dort zur Schule gegangen. Und diese Jungs nannten mich Jule, haben mich aber auch gern mal auf dem Schulhof verprügelt. Und deshalb wollte ich diesen Namen einfach nicht länger verwenden. Seit 2004 heiße ich wieder Julia Neigel.

Rocklegenden geben Wohnzimmerkonzert in Sanitz

Toni Krahl von City und „Maschine“ von den Puhdys sprechen über neue Rocklegenden-Tournee

Von Ove Arscholl